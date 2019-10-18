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Победа "Шахтера" и много голов: прогноз букмекеров на матч против "Колоса"

18 октября, 15:33

"Горняки" продлят свою серию из 10 побед подряд

/ Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Сегодня лидер турнирной таблицы Премьер-лиги донецкий "Шахтер" проэкзаменует дебютанта соревнований "Колос" из Ковалевки. Матч состоится в Харькове на стадионе "Металлист", начало – в 19:00. Список, где смотреть матч "Шахтер" – "Колос" есть на нашем сайте.

"Шахтер" – очень большой фаворит предстоящего поединка. Так, коэффициент на победу "горняков" составляет 1.11, тогда как ставку на победу "Колоса" можно сделать с котировкой 24.0, а на ничью – 8.90. Таким образом, вероятность исхода аналитики оценивают так: победа "Шахтера" 85 процентов, ничья 11 процентов, победа "Колоса" 4 процента.

Также эксперты уверены, что зрители увидят большое количество забитых мячей. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет всего 1.37, тогда как ставку на "меньше 2,5 голов" можно сделать с котировкой 2.90. Таким образом, вероятность того, что команды забьют хотя бы три мяча, составляет 68 процентов.

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Ранее мы писали, что команды провели между собой только два товарищеских поединка. В первом случае "Шахтер" одержал победу (2:0), а второй завершился мировой (1:1).

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Ранее мы писали, что после скандала с "Динамо" в сельском клубе рассказали, как будут играть с "Шахтером". Тренер "Колоса" Руслан Костышин на матч с чемпионами готовит достойный "автобус" у своих ворот.

Смотрите, как "Колос" уступил "Динамо":

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Источник: Сегодня|Спорт

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