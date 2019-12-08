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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Победа "Зари" над "Динамо" опустила киевлян на четвертое место: видео голов и обзор матча

8 декабря, 19:49

Команда Виктора Скрипника идет второй в чемпионате Украины

"Динамо" проиграло в Киеве "Зоре"

"Динамо" проиграло в Киеве "Зоре" / Фото: официальный сайт УПЛ

В воскресенье на столичном НСК "Олимпийский" состоялся один из центральных матчей первой части сезона 2019/2020 чемпионата Украины по футболу. Киевское "Динамо" на своем поле уступило "Заре" 1:2 и осталось на четвертой строчке турнирной таблицы. Подопечные же Виктора Скрипника вышли на вторую строчку, дающую путевку в Лигу чемпионов.

Важным моментом стало удаление венгерского защитника хозяев Кадара.

Уже через три минуты игры в большинстве гости забили победный мяч. Смотрите обзор поединка

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"Динамо" – "Заря" – 1:2

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Голы: Вербич (22) – Михайличенко (6), Хомченовский (56)

Предупреждения: Кадар (33), Вербич (67), Сидорчук (85) – Чеберко (66), Хомченовский (90+4)

Удаление: Кадар (53, второе предупреждение)

"Динамо": Бойко, Караваев, Кадар, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Вербич (Цитаишвили, 80), Шапаренко (Шабанов, 57), Цыганков, Беседин (де Пена, 60)

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна (Арвеладзе, 75), Чеберко, Михайличенко (Вернидуб, 59), Иванисеня (Луньов, 80), Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Громов

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