Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Победил Кривцова: лучшим игроком УПЛ признан футболист из чемпионата Бельгии

11 ноября, 13:33

"Бельгийского" полузащитника "Карпат" Егора Назарину отметили за спасительный дубль в матче с "Карпатами"

Лучший игрок 14-го тура УПЛ Егор Назарина

Лучший игрок 14-го тура УПЛ Егор Назарина / Фото: Facebook

Премьер-лига назвала лучшего футболиста четырнадцатого тура чемпионата Украины. Им стал 22-летний полузащитник "Карпат" Егор Назарина, арендованный львовянами у бельгийского "Антверпена". Напомним, именно дубль Назарины спас "Карпаты" от поражения в гостевом матче с "Мариуполем". Проигрывая 0:2, львовяне свели поединок вничью – 2:2, причем спасительный для "Карпат" мяч Егор Назарина забил с пенальти на 93-й минуте.

Читайте также: Скандал в Мариуполе: вратарь "Карпат" показал трибунам средний палец после матча

Смотрите, как Назарина спас "Карпаты" в матче с "Мариуполем"

Реклама

Отметим, что, по итогам голосования на звание лучшего игрока четырнадцатого тура Премьер-лиги, полузащитник "Карпат" Егор Назарина опередил центрбека "Шахтера" Сергея Кривцова, чей гол принес "горнякам" победу в поединке с "Динамо" (1:0).

Видео гола Кривцова в ворота "Динамо"

Читайте также: "Шахтер" – "Динамо": лучшим игроком матча признан "украинский Муслим Магомаев"

Добавим, что в состав экспертного совета, определяющего лучших футболистов туров в Премьер-лиге, входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев и Леонид Буряк.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
14
13
1
0
40
6
34
40
Забитые 40
Пропущеные 6
Разница 34
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
14
7
3
4
17
14
3
24
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
14
4
3
7
12
23
-11
15
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В В В П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
2
9
10
24
-14
11
Забитые 10
Пропущеные 24
Разница -14
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Карпаты Львов Егор Назарина УПЛ

Источник: официальный сайт УПЛ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Львов": видеотрансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Болельщики
Болельщики "Динамо" сорвали матч против "Шахтера" расистскими выкрикамиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...