Победил Кривцова: лучшим игроком УПЛ признан футболист из чемпионата Бельгии

"Бельгийского" полузащитника "Карпат" Егора Назарину отметили за спасительный дубль в матче с "Карпатами"

Лучший игрок 14-го тура УПЛ Егор Назарина / Фото: Facebook

Премьер-лига назвала лучшего футболиста четырнадцатого тура чемпионата Украины. Им стал 22-летний полузащитник "Карпат" Егор Назарина, арендованный львовянами у бельгийского "Антверпена". Напомним, именно дубль Назарины спас "Карпаты" от поражения в гостевом матче с "Мариуполем". Проигрывая 0:2, львовяне свели поединок вничью – 2:2, причем спасительный для "Карпат" мяч Егор Назарина забил с пенальти на 93-й минуте.

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Смотрите, как Назарина спас "Карпаты" в матче с "Мариуполем"

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Отметим, что, по итогам голосования на звание лучшего игрока четырнадцатого тура Премьер-лиги, полузащитник "Карпат" Егор Назарина опередил центрбека "Шахтера" Сергея Кривцова, чей гол принес "горнякам" победу в поединке с "Динамо" (1:0).

Видео гола Кривцова в ворота "Динамо"

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Добавим, что в состав экспертного совета, определяющего лучших футболистов туров в Премьер-лиге, входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев и Леонид Буряк.

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