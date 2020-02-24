Победный мяч в ворота "Александрии" позволил игроку "Колоса" стать лучшим в 19-м туре УПЛ

Благодаря Евгению Смирному его команда выиграла у команды Шарана

Украинская Премьер-Лига на своем официальном сайте объявила лучшим игроком 19-го тура чемпионата Украины полузащитника "Колоса" Евгения Смирного. Такое решение принял экспертный совет, состоящий из футбольных специалистов. Участие в голосовании приняли Олег Венглинский, Артур Валерко, Александр Денисов, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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Смотрите обзор матча "Александрия" — "Колос":

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Хавбек забил два мяча в победном матче против "Александрии". По итогам голосования Смирный опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева. В нынешнем сезоне воспитанник "Динамо", выступающий за Колос на правах аренды, забил пять мячей в 15 играх за команду из Ковалевки.

Ранее мы рассказывали о сенсации в чемпионате Украины – "Львов" в Киеве обыграл экс-тренера "Динамо". "Олимпик" неожиданно уступил 0:1 львовянам, которым этот результат почти гарантирует сохранение прописки в УПЛ.

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