Почему "Шахтер" не выиграл у "Мариуполя": раскрыт секрет

Александр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

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Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич раскрыл секрет сенсационной ничьей азовцев с "Шахтером" 1:1 в матче 16-го тура чемпионата Украины. Отметим, что "горняки" не сумели обыграть этого соперника впервые с 4 мая 2013-го, когда в Мариуполе команды тоже сыграли 1:1. С тех пор дончане выиграли 15 дерби Донбасса подряд.

Обзор матча "Мариуполь" – "Шахтер" (1:1)

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А вообще, это был 49-й матч между командами, "Шахтер" выиграл 45 из них, еще 4 завершились вничью, у "Мариуполя" – ни одной победы. Общая разница голов – 131:30 в пользу "горняков".

"Играя с лидером чемпионата, мы построили игру от обороны, – рассказал после сенсационной ничьей с "Шахтером" главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич в эфире канала "Футбол 1". – Нужно было насытить нашу линию защиты, нужно перекрыть быстрых нападающих. Моментами получалось, моментами – нет. Играть в открытый футбол в нашем случае нереально"

Александр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

"Можно сказать, мы сыграли – как "Шахтер" против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Мы сегодня сыграли так же от обороны и на контратаках", – отметил Александр Бабич

Смотрите, как "Мариуполь" забил "Шахтеру"

- Могли на три очка претендовать?

- Сложно сказать, у нас не так много было моментов, очень рассчитывали на стандартные положения, потому что видели, что по антропометрии мы выигрываем. Стандарты хотелось выжать более качественно. Опасались быстрых атак соперника. Во втором тайме у нас появились большие разрывы, соперник большой группой выходил к нашим воротам. Нам повезло, удача была на нашей стороне. "Шахтер" не реализовал три очень хороших момента.

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- Прокомментируйте эпизод с пенальти в ворота "Мариуполя".

- Там была длинная передача, наш игрок был первым на мяче, должен был играть, не давать мячу опуститься, после чего Коноплянка здорово принял мяч, было минимальное касание к нему. Видим, что рука была на плече, Коноплянка упал, хоть и там была подстраховка. В штрафной площадке нельзя допускать такие ошибки в матчах с соперниками уровня "Шахтера". Нас на этом сразу же подловили, – добавил главный тренер "Мариуполя".

Смотрите, как "Мариуполь" пропустил от "Шахтера"

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