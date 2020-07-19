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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Под аккомпанемент дождя "Мариуполь" размялся во Львове перед стадией плей-офф

19 июля, 19:54

Елена Павлова Елена Павлова

По голу в каждом из таймов забили Чех и Чурко

"Мариуполь" завершил основную сетку украинской Премьер-лиги весьма уверенной победой над Львовом со счетом 2:0. При этом для обеих команд этот матч не имел никакого турнирного значения – азовцы досрочно заняли 8-е место, а львовяне уже никуда не могли подвинуться с 11-й позиции. Ранее в чемпионате Украины определились пары в борьбе за последнюю путевку в Лигу Европы.

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Наставник "Мариуполя" Александр Бабич в преддверии битвы с "Александрией" за путевку в Лигу Европы получил возможность дать ряду исполнителей передышку. Однако и те, кто вышел на поле, несмотря на дождь, добыли три очка и подняли себе настроение перед стадией плей-офф.

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Мариупольцы открыли счет на 32-й минуте – после навеса Чурко со штрафного мяч заметался по штрафной, и Максим Чех с семи метров мощно пробил в дальний угол. В конце тайма удвоить преимущество гостей мог Топалов, который ворвался в штрафную слева, но переиграть Сарнавского не сумел.

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Тем не менее после перерыва подопечным Александра Бабича удалось реализовать один из моментов. На 58-й минуте Корниенко здорово прострелил на дальнюю штангу, но Кулакову с нарушением правил помешал пробить Клименчук. Арбитр указал на 11-метровую отметку, а Чурко хладнокровно реализовал пенальти, забив свой пятый гол в чемпионате. Хозяева большими силами пошли вперед, но оборона азовцев во главе с Яворским выстояла.

Смотрите, как "Мариуполь" в прошлом туре переиграл "Ворсклу"

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Источник: ФК Мариуполь

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