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"Подготовить команду за неделю – нереально": тренер "Карпат" о выходе из карантина и возвращении в ЧУ

16 июня, 15:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Роман Санжар собирает всех, кто остался у него в обойме, и ждет матч с "Олимпиком"

Сегодня стали известны результаты прохождения тестов на коронавирус футболистами и работниками львовских "Карпат". В клубе еще по восемь зараженных как среди игроков, так и среди других сотрудников клуба. Мы писали, что "Карпаты" возвращаются в чемпионат Украины с зараженными.

Тем не менее аутсайдер Премьер-лиги готов продолжать турнир. Правда, тренер коллектива Роман Санжар пребывает далеко не в радостном настроении. Наставник понимал, что строить какие-то реальные планы можно лишь после получения результатов тестов. И теперь он разбирается, кто у него есть в обойме, кто в каких физических кондициях находится:

"Но существует и вторая сторона вопроса: очень короткий промежуток времени остался до ближайшего матча. Игрового состояния у команды нет никакого. Меньше чем за неделю подготовить команду должным образом – это нереально. Тем не менее, что делать, такая ситуация, будем пытаться максимально команду подводить под общий знаменатель. Я буду строить планы уже после того, как мы выйдем тренироваться, я посмотрю, в каком все состоянии. Только потом будем строить график".

Интересно, что возобновить турнир львовяне должны в субботу матчем против "Олимпика" – бывшего клуба Санжара. К слову, 41-летний тренер является уроженцем Донецка. В первом круге, еще в августе 2019 года, "Карпаты" выиграли у донецкой команды.

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Вчера вечером футболист "Карпат" признался в нарушении карантина во Львове, но объяснил причину.

Смотрите, как "Карпаты" обыграли "Олимпик" в Киеве в прошлом году

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карантин футбол Карпаты Львов коронавирус Олимпик Донецк Роман Санжар

Источник: Телеканал "Футбол"

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