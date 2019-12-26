Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Подозреваемый в употреблении допинга Беседин – второй в опросе на лучшего футболиста декабря

26 декабря, 15:45

Приз лучшего игрока и тренера Премьер-лиги достались представителям "Зари"

Богдан Михайличенко и Виктор Скрипник

Богдан Михайличенко и Виктор Скрипник / Фото: Премьер-лига

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, лучшим футболистом декабря был признан защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко, а лучшим тренером первого месяца зимы – его наставник Виктор Скрипник.

Читайте также: Неделя экзотического отдыха: чем делились украинские футболисты и их спутницы в Instagram

Смотрите, как Богдан Михайличенко поразил ворота "Динамо":

В голосовании за ТОП-футболиста участвовали победители номинации "Лучший игрок тура" в декабре: Артем Беседин ("Динамо"), Богдан Михайличенко ("Заря"), Жуниор Мораес ("Шахтер"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение декабрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков ("Динамо"), Максим Третьяков ("Александрия"), Александр Филиппов ("Десна"), Исмаили ("Шахтер"), Дава ("Мариуполь").

Реклама

Напомним, что Артем Беседин подозревается в употреблении допинга. УЕФА должен рассмотреть дело до 19 января. Пока же нападающий отстранен от футбольной деятельности на месяц.

В голосовании за топ-наставника участвовали победители номинации "Лучший тренер тура" в декабре: Александр Рябоконь ("Десна"), Виктор Скрипник ("Заря"), Егише Меликян ("Львов"), а также наставник "Мариуполь" Александр Бабич, чья команда демонстрировала стабильность на протяжении декабрьских туров.

В тренде
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Денис Лебедев - Табисо Мчуну

Всего в голосовании приняли участие около 3500 поклонников футбола. Результат их выбора таков:

Лучший футболист:

  • Богдан Михайличенко – 38% голосов,
  • Артем Беседин – 30%,
  • Дава – 17%,
  • Виктор Цыганков – 9%,
  • Мораес – 2%,
  • Александр Филиппов – 2%,
  • Исмаили – 1%,
  • Максим Третьяков – 1%.

Лучший наставник:

  • Виктор Скрипник – 58% голосов,
  • Александр Рябоконь – 21%,
  • Александр Бабич – 11%,
  • Егише Меликян – 10%.

Ранее мы писали о революции в украинском футболе: клубы не пустят в мужские соревнования без женщин. Глава Украинской ассоциации футбола озвучил серьезные изменения в системе лицензирования.

Смотрите, как Беседин забивает за "Динамо":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Заря Луганск Виктор Скрипник премьер-лига Богдан Михайличенко

Источник: Премьер-лига

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Примотала скотчем и себя, и банан: Ирина Морозюк в эротическом стиле повторила знаменитый арт-объект
Примотала скотчем и себя, и банан: Ирина Морозюк в эротическом стиле повторила знаменитый арт-объектФутбол
Вратарь
Вратарь "Зари" пообещал, что в следующем году команда выйдет в Лигу чемпионовЧУ по футболу
Известна дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку
Известна дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку "Динамо", который подозревается в применении допингаЧУ по футболу
"Неоднократно приезжал на тренировки с перегаром": опального форварда "Динамо" выставят на трансферЧУ по футболу
"Динамо" планирует купить футболиста "Зари": взамен киевляне готовы расстаться со своим игрокомЧУ по футболу
"Лера – огонь!" Жена вратаря "Динамо" восхитила оголенной грудью супругу КоноплянкиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...