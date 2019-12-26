Подозреваемый в употреблении допинга Беседин – второй в опросе на лучшего футболиста декабря

Богдан Михайличенко и Виктор Скрипник / Фото: Премьер-лига

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, лучшим футболистом декабря был признан защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко, а лучшим тренером первого месяца зимы – его наставник Виктор Скрипник.

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В голосовании за ТОП-футболиста участвовали победители номинации "Лучший игрок тура" в декабре: Артем Беседин ("Динамо"), Богдан Михайличенко ("Заря"), Жуниор Мораес ("Шахтер"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение декабрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков ("Динамо"), Максим Третьяков ("Александрия"), Александр Филиппов ("Десна"), Исмаили ("Шахтер"), Дава ("Мариуполь").

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Напомним, что Артем Беседин подозревается в употреблении допинга. УЕФА должен рассмотреть дело до 19 января. Пока же нападающий отстранен от футбольной деятельности на месяц.

В голосовании за топ-наставника участвовали победители номинации "Лучший тренер тура" в декабре: Александр Рябоконь ("Десна"), Виктор Скрипник ("Заря"), Егише Меликян ("Львов"), а также наставник "Мариуполь" Александр Бабич, чья команда демонстрировала стабильность на протяжении декабрьских туров.

Всего в голосовании приняли участие около 3500 поклонников футбола. Результат их выбора таков:

Лучший футболист:

Богдан Михайличенко – 38% голосов,

Артем Беседин – 30%,

Дава – 17%,

Виктор Цыганков – 9%,

Мораес – 2%,

Александр Филиппов – 2%,

Исмаили – 1%,

Максим Третьяков – 1%.

Лучший наставник:

Виктор Скрипник – 58% голосов,

Александр Рябоконь – 21%,

Александр Бабич – 11%,

Егише Меликян – 10%.

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