Пока Мораес в сборной, за "Шахтер" забивает 19-летний Холод: кто такой этот парень с хвостом

Звездным качеством Артема в "Шахтере" называют точный удар. Он может играть на трех позициях

В атаке - Артем Холод / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во время перерыва в клубных соревнованиях, связанного с матчами сборных, донецкий "Шахтер" на базе "Святошин" провел спарринг против второй по рангу после "Динамо" команды столицы – "Оболони-Бровара". В виду отсутствия множества сборников в составе, тренер "горняков" Луиш Каштру получил возможность проверить в деле ближайший резерв. В итоге чемпионы Украины обыграли лидера Первой лиги со счетом 2:0.

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В середине первого тайма Сиприано подключился по флангу и прострелил в центр штрафной, откуда 19-летний Артем Холод отправил мяч в ворота "пивоваров". А под конец встречи заменивший автора первого гола Тотовицкий, который только вернулся к полноценным тренировкам после травмы, откликнулся на прострел Бутко и вторым касанием удвоил преимущество дончан – 2:0.

Итак, кто такой этот парень с зубастой улыбкой и прической с хвостом Артем Холод, забивший первый мяч "Шахтера" в ворота "Оболони"? Вот как представляет его официальный сайт "горняков":

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АРТЕМ ХОЛОД

Дата рождения – 22 января 2000

– 22 января 2000 Место рождения – Харьков

– Харьков Позиция – полузащитник

– полузащитник Звездное качество – точный удар

– точный удар Начинал карьеру в харьковском "Металлисте". С 2016 года в Академии "Шахтера". В сезоне-2016/17 играл в первенстве ДЮФЛУ за команду U17, а в следующем забил 6 мячей в 24 матчах U19. Вызывался в юношеские сборные Украины, участвовал в финальном турнире чемпионата Европы U17. Может играть на позиции правого защитника, правого или левого вингера. Выносливый, быстрый и техничный футболист с хорошей подачей и ударом с правой

"Шахтер" – "Оболонь-Бровар" – 2:0

Голы: Холод (22), Тотовицкий (82)

"Шахтер": Шевченко (Гриценко, 72), Додо (Муравский, 68), Бутко, Витао, Сиприано, Приходько, Холод (Тотовицкий, 57), Бондаренко, Дентиньо, Тете, Борячук (Кобылянский, 80)

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Напомним, сразу 9 игроков "Шахтера" в эти дни находятся в расположении сборной Украины по футболу. Накануне в ожидании Роналду Шева рассказал о траблах Зинченко, а также о шансах на вызов Милевского и досрочном выходе на Евро-2020. Перед матчами с Литвой (11 октября) и Португалией (14 октября) главный тренер сборной не видит проблемы в том, что самый дорогой украинский футболист стал реже играть в "МанСити".

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