"Пока не было мыслей о тренерской деятельности": Милевский хочет вернуться в Киев

Артем Милевский / Фото: Instagram

Реклама

Нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский рассказал о планах на будущее. Он хочет вернуться в киевское "Динамо" на какую-либо должность, хотя пока о тренерской деятельности не думает.

Читайте также: Уснул в машине, а после с красоткой возжаждал играть с лучшими – чемпионские похождения Милевского

"У меня пока не было мыслей о тренерской деятельности. Но хотелось бы когда-то вернуться в киевское "Динамо" в качестве тренера. Либо не только как тренер, но и на другую должность", – сказал Милевский.

Милевский в текущем сезоне провел в составе брестского клуба 27 матчей, забив 4 гола. Форвард выступал за киевлян с 2002 по 2013 год, забив 57 голов в 178 матчах. В составе сборной Украины Милевский провел 50 игр.

Читайте также: Сам мэр упрашивает: вслед за пивбаром в Киеве у Милевского может появиться ресторан в Бресте

Артем Милевский / Фото: Instagram

Как мы писали ранее,Милевскому могут подсунуть виновника последних неудач киевского "Динамо". На должность нового тренера брестского "Динамо" рассматривают кандидатуру Александра Хацкевича.

Смотрите, как Милю поздравляли с "золотом" чемпионата Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама