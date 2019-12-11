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"Пока не было мыслей о тренерской деятельности": Милевский хочет вернуться в Киев

11 декабря, 20:37

Бывший игрок киевского "Динамо" хотел бы однажды возглавить клуб

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

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Нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский рассказал о планах на будущее. Он хочет вернуться в киевское "Динамо" на какую-либо должность, хотя пока о тренерской деятельности не думает.

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"У меня пока не было мыслей о тренерской деятельности. Но хотелось бы когда-то вернуться в киевское "Динамо" в качестве тренера. Либо не только как тренер, но и на другую должность", – сказал Милевский.

Милевский в текущем сезоне провел в составе брестского клуба 27 матчей, забив 4 гола. Форвард выступал за киевлян с 2002 по 2013 год, забив 57 голов в 178 матчах. В составе сборной Украины Милевский провел 50 игр.

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Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

Как мы писали ранее,Милевскому могут подсунуть виновника последних неудач киевского "Динамо". На должность нового тренера брестского "Динамо" рассматривают кандидатуру Александра Хацкевича.

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чемпионат Украины Динамо Киев Артем Милевский

Источник: SportArena

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