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"Пока не зацикливаемся конкретно на "Бенфике": Кривцов рассказал о сборе команды в Турции

8 февраля, 20:25

Защитник Шахтера поделился эмоциями от тренировочного процесса

Сергей Кривцов

Сергей Кривцов / Фото: Сегодня|Спорт

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Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал об особенностях сборов, физических кондициях команды и подготовке к матчам с "Бенфикой"

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"Сейчас интенсивность на тренировках в футбольных упражнениях возрастает, и при этом все нормально себя чувствуют – ни у кого нет одышки или усталости. Мы плавно подходим к своей лучшей форме", – отметил защитник.

""Наверное, у всех в подсознании ближайшая встреча с "Бенфикой", но мы пока действительно не зацикливаемся конкретно на этой команде", – добавил Сергей Кривцов.

Отметим, что второй учебно-тренировочный сбор "Шахтера" в Турции продлится до девятого февраля. В 1/16 Лиги Европы донецкий клуб сыграет с "Бенфикой" 20-го и 27-го февраля.

Тем не менее, по мнению экс-форварда "горняков" Сергея Ателькина, "Шахтеру" по силам пройти "Бенфику". "Бенфика" дает принимать мяч, это будет на руку игрокам "Шахтера", – говорит Ателькин.

Смотрите, как "Шахтер" играл в осенней части сезона с "Динамо"

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Лига Европы чемпионат Украины Шахтер Донецк Бенфика Сергей Кривцов

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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