Поклонник Путина, которого в России назвали дебилом, может стать тренером киевского "Динамо" – СМИ

Олег Кононов / Фото: Championat.ru

Россиянин с белорусским паспортом Олег Кононов, возглавляющий сейчас московский "Спартак", может сменить Алексея Михайличенко на посту главного тренера киевского "Динамо" – об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".

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По информации источника, в столице Украины пристально наблюдают за событиями, которые разворачиваются вокруг будущего Олега Кононова в "Спартаке". У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате России, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию.

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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У киевского же "Динамо" сейчас неудачный период - клуб вылетел из Лиги чемпионов и после семи туров чемпионата Украины занимает шестое место, отставая аж на 13 очков от "Шахтера". Не исключено, что вариант с Кононовым при определенном развитии событий может серьезно заинтересовать динамовцев – считают в "Спорт-Экспрессе".

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Отметим, что 53-летний Кононов запомнился в Украине довольно успешной работой со львовскими "Карпатами". Он возглавлял "бело-зеленых" с 2008 по 2011 год. Дважды выводил "Карпаты" в еврокубки, за что был награжден Орденом Святого Юрия "за значительные достижения в развитии спорта во Львове". После этого он успел в Украине потренировать "Севастополь" и выиграть с ним Первую лигу.

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А затем, будучи уже наставником российского "Ахмата", Кононов впал в немилость украинским болельщикам, сфотографировавшись в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина. В частности, такой жест вызвал бурю критики со стороны поклонников "Карпат".

Кстати, не так давно Кононов угодил в скандал. Главный тренер "Спартака" в своей речи поздравил умершего футболиста Федора Черенкова, которому могло бы исполниться 60 лет, с днем рождения. "Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков "Спартака", – сказал Кононов. На что экс-спартаковец Игорь Шалимов отреагировал: "Чего "Спартак" хочет добиться с этим дебилом? Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова – высшая степень дебилизма. Он умер, и пусть земля ему будет пухом".

Напомним, киевское "Динамо" под руководством Михайличенко набрало все два очка в трех матчах УПЛ, проиграв в воскресенье на своем поле "Десне" со счетом 1:2. Последний раз "бело-синие" побеждали еще при Хацкевиче.

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