Полный список всех соперников Динамо на втором сборе в Турции

В Белеке киевляне проведут шесть товарищеских матчей

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Стали известны все соперники киевского "Динамо" на втором тренировочном сборе в Белеке. Команда вернется в Турцию 2 февраля, где пробудет до 16 числа. В течение второго сбора динамовцы запланировали шесть контрольных матчей.

5 февраля. "Динамо" – "Олимпия" (Любляна, Словения)

6 февраля. "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия)

9 февраля. "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

11 февраля. "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)

12 февраля. "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)

15 февраля. "Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

На первом сборе в Турции "Динамо" провело шесть контрольных матчей. Киевляне одержали четыре победы – над "Нефтчи" (2:1), "Вардаром" (4:0), "Динамо-Брест" (3:0) и "Кайратом" (2:0), матч против "Легии" завершился вничью (1:1), а "Хайдуку" динамовцы проиграли 0:1. Разница забитых и пропущенных мячей – 12:3.

В этих матчах Алексей Михайличенко задействовал 27 игроков. По два мяча записали на свой счет Пиварич, Дуэлунд, Каргбо и Русин, у Шепелева и Буяльского – по две результативные передачи.

Реклама

Кстати, у "Динамо" новый нападающий – травма Каргбо заставила стать форвардом вратаря Кучерука. Дебют голкипера киевлян в роли полевого игрока состоялся в победном матче с "Кайратом".

В тренде Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью

Смотрите, как "Динамо" закрывало прошлый футбольный год

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама