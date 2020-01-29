Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,21

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Полный список всех соперников Динамо на втором сборе в Турции

29 января, 14:28

В Белеке киевляне проведут шесть товарищеских матчей

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Стали известны все соперники киевского "Динамо" на втором тренировочном сборе в Белеке. Команда вернется в Турцию 2 февраля, где пробудет до 16 числа. В течение второго сбора динамовцы запланировали шесть контрольных матчей.

  • 5 февраля. "Динамо" – "Олимпия" (Любляна, Словения)
  • 6 февраля. "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия)
  • 9 февраля. "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
  • 11 февраля. "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)
  • 12 февраля. "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)
  • 15 февраля. "Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

На первом сборе в Турции "Динамо" провело шесть контрольных матчей. Киевляне одержали четыре победы – над "Нефтчи" (2:1), "Вардаром" (4:0), "Динамо-Брест" (3:0) и "Кайратом" (2:0), матч против "Легии" завершился вничью (1:1), а "Хайдуку" динамовцы проиграли 0:1. Разница забитых и пропущенных мячей – 12:3.

В этих матчах Алексей Михайличенко задействовал 27 игроков. По два мяча записали на свой счет Пиварич, Дуэлунд, Каргбо и Русин, у Шепелева и Буяльского – по две результативные передачи.

Реклама

Кстати, у "Динамо" новый нападающий – травма Каргбо заставила стать форвардом вратаря Кучерука. Дебют голкипера киевлян в роли полевого игрока состоялся в победном матче с "Кайратом".

В тренде
Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью
Коби Брайант

Смотрите, как "Динамо" закрывало прошлый футбольный год

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

товарищеский матч Динамо Киев БАТЭ Динамо Тбилиси Олимпия Любляна Борац

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Динамо" – "Легия": видеотрансляция первого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Динамо" – "Хайдук": видеотрансляция четвертого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Динамо" – "Вардар": видеотрансляция третьего спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Шахтер" – "Лех": где смотреть первый матч чемпионов Украины в 2020 годуФутбол
"Шахтер" – "Войводина": где и когда смотреть второй матч чемпионов Украины в ТурцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...