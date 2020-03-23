Полтавская "Ворскла" выделит 2,5 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Почетный президент полтавской "Ворсклы" Константин Жеваго сообщил, что выделил 2,5 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса. В первую очередь, средства пойдут на медицинские потребности на Полтавщине, но будут также использоваться при необходимости другими учреждениями Украины. Ранее мы писали, что "Ворскла" приостановила свою деятельность из-за коронавируса.
Финансовые вливания будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для выявления COVID-19 и всего необходимого оборудования, сообщает официальный сайт ФК "Ворскла". Распределение средств будут осуществлять в соответствии с потребностями медучреждений.
Также мы сообщали, что скромный волейбольный клуб помогает борьбе с коронавирусом на Полтавщине. Спортсмены делятся с медиками своими автомобилями.
К слову, в конце декабря 2019 года Нацбанк начал принудительное взыскание с Жеваго 1,5 млрд гривен.
Читайте также: "Мы бы хотели доиграть чемпионат", – гендиректор "Шахтера".
Смотрите, как "Ворскла" играла с "Олимпиком" вничью в чемпионате Украины 15 марта
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк