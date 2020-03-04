"Получилась довольно интересная игра": наставник "Шахтера" оценил матч с "Днепром-1"

"Шахтер" добыл разгромную победу над "Днепром-1" в матче 21 тура чемпионата Украины. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру подвел итоги встречи. Португалец увидел, что команда сделала правильные выводы после поражения от "Ворсклы" в прошлом туре.

"Поражения подобные матчу с "Ворсклой" имеют отражение. Мы много думали после той встречи, анализировали, что сделали не хорошо. С "Ворсклой" мы плохо бегали, а с сегодня – хорошо и правильно. Получилась довольно интересная игра. Забили четыре мяча, но могли и больше, ведь было огромное количество голевых моментов. Похоже, что в этой игре мы создали наибольшее количество моментов за последнее время, но не все реализовали. Заслуженная победа. Отмечу соперника, который был хорошо организован, но сегодня не их день, а наш", – отметил Каштру.

Ранее мы рассказывали, что игрок "Мариуполя" шикарно "нарисовал" нарушение: судья повелся и вручил сопернику желтую карточку. Ибрагиму Кане показали предупреждение за несуществующий фол.

Смотрите, как "Заря" обыграла "Мариуполь":

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