Полузащитник "Шахтера" рассказал, когда перейдет в "Интер"

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон во время карантина провел прямой эфир с болельщиками в своем Instagram. Среди прочего лидер "горняков" сообщил, когда планирует вернуться в "Интернасьонал" Порту-Алегри, в котором он начинал свою карьеру и выступал за первую команду с 2007-го по 2010 год. Ранее мы сообщали, что бразильский клуб замахнулся на покупку капитана "Шахтера".

"Даст Бог, я буду в "Интере" в 2021 году", – приводит слова 32-летнего Тайсона 2021Revistacolorada.com.br.

Журналист Revistacolorada.com.br предполагает, что Тайсон планирует подписать предварительный договор с "Интером" в декабре и договориться с донецким "Шахтером" о досрочном разрыве контракта, рассчитанного до июля 2021 года. А в декабре мы писали, что Тайсон назвал команду в Бразилии, за которую хотел бы играть.

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"У меня остался только один год контракта с "Шахтером", я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть – "Интернасьонал". Я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", – цитировала Тайсона zonamista.net.

Мы также сообщали, что Тайсон жалеет о среднем пальце, показанном ультрас "Динамо": "Это видели дети".

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