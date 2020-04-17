Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Полузащитник "Шахтера" рассказал, когда перейдет в "Интер"

17 апреля, 14:03

Елена Павлова

Тайсон планирует вернуться в чемпионат Бразилии и свою первую команду

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон во время карантина провел прямой эфир с болельщиками в своем Instagram. Среди прочего лидер "горняков" сообщил, когда планирует вернуться в "Интернасьонал" Порту-Алегри, в котором он начинал свою карьеру и выступал за первую команду с 2007-го по 2010 год. Ранее мы сообщали, что бразильский клуб замахнулся на покупку капитана "Шахтера".

"Даст Бог, я буду в "Интере" в 2021 году", – приводит слова 32-летнего Тайсона 2021Revistacolorada.com.br.

Журналист Revistacolorada.com.br предполагает, что Тайсон планирует подписать предварительный договор с "Интером" в декабре и договориться с донецким "Шахтером" о досрочном разрыве контракта, рассчитанного до июля 2021 года. А в декабре мы писали, что Тайсон назвал команду в Бразилии, за которую хотел бы играть.

INSTAGRAM

"У меня остался только один год контракта с "Шахтером", я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть – "Интернасьонал". Я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", – цитировала Тайсона zonamista.net.

Мы также сообщали, что Тайсон жалеет о среднем пальце, показанном ультрас "Динамо": "Это видели дети".

Реклама

Смотрите, как Тайсон забивал на зимнем сборе "Шахтера"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переход Шахтер Донецк чемпионат Бразилии Тайсон футболист Интернасьональ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Дружить с Россией? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев": мнение известного футболистаЧУ по футболу
"Динамо" выходит из карантина: уже в понедельник пройдут первые тренировки на базе – СМИФутбол
Украинский тренер не смог вернуться домой из Казахстана, когда начался карантин: что он делает теперь
Украинский тренер не смог вернуться домой из Казахстана, когда начался карантин: что он делает теперьФутбол
Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина:
Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина: "Это нужно для будущих побед"Футбол
"Немного раньше бы уехать в Европу": игрок "Шахтера" рассказал, о чем жалеет в жизниЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...