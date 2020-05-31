"Попов лишь погладил Степаненко": бывший игрок "Шахтера" не согласен с отменой гола "Динамо"

Вячеслав Шевчук высказал свое мнение по поводу самого противоречивого момента украинского "Класико"

Бывший футболист "Шахтера" Вячеслав Шевчук выразил несогласие с арбитром матча "Шахтер" – "Динамо" харьковчанкой Екатериной Монзуль, которая при счете 0:0 воскресного матча на "Олимпийском" отменила гол киевлян после просмотра VAR, углядев фол динамовца Дениса Попова на "горняке" Тарасе Степаненко. Напомним, "Шахтер" одолел "Динамо" 3:1, уступая по ходу встречи 0:1.

"В данном эпизоде не согласен с арбитром Монзуль, – заявил эксперт Вячеслав Шевчук в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1". – Попов погладил Степаненко по лицу, удара не было. Такое чувство, что Попов искал контакт с плечом, корпусом. А Степаненко опытный игрок, упал. Я бы на месте Степаненко сделал точно так же. Для меня в этом эпизоде – больше гол. Попов коснулся, но не было удара"

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Ранее полузащитник "Шахтера" Степаненко заявил, что фол в моменте с отмененным голом "Динамо" был стопроцентный. "Я выпрыгивал и получил по лицу. Посмотрели VAR, было нарушение, причем явное. Глаз начал слезиться, ничего не видел", – говорит "горняк".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (3:1)

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