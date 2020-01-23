Пора учить китайский: форвардом "Динамо" интересуется восточный гранд

Испанский форвард переехал в Киев лишь год назад, но уже может перебраться в Поднебесную

Фран Соль / Фото: AFP

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Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль может продолжить карьеру в Китае. Интерес к футболисту киевлян проявляет "Бейцзин Гоань", который в прошлом сезоне завершил чемпионат страны на втором месте. Об этом сообщает betnews365.com. Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо".

Китайский клуб хочет взять 27-летнего форварда с Пиренеев в аренду с правом выкупа. Напомним, Соль перешел в "Динамо" год назад – в январе 2019-го. За это время он провел за киевский клуб 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Контракт Соля с "Динамо" действует до конца 2023 года, но на данный момент клуб в его услугах не нуждается. Трансферная стоимость форварда киевлян оценивается в 4 млн евро.

Фран Соль – на переднем плане / Фото: Facebook

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Мы уже рассказывали, почему в "Динамо" не заиграл Соль. Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло выдвинул свою версию того, почему в киевской команде не смог заиграть купленный за 3,5 млн евро испанец Фран Соль:

"Все знали параметры игрока. Отдавали себе отчет в том, что Соль не обладал скоростными качествами. Знали, что это игрок штрафной площадки и требует квалифицированного подыгрыша. Рассчитывали, благодаря его действиям, превратить количество прострелов в продуктивное качество. Но не учли, что все наши вингеры инвертируемые. А именно смещаются в центр под бьющую ногу. И по темпу развития атак Соль почти всегда оказывался в статическом положении. А стоя, как известно, выиграть единоборства в штрафной невозможно. Надежда была на прострелы с подключением крайних защитников... К сожалению, не сработало, так как качество передач хромало. Пробовали переучить Соля, сделав акцент на тактических перемещениях, но эта работа требует много энергозатрат и выносливости. И тут все обнаружили, что и выносливости ему не хватает. Поддержка из центральной зоны полузащиты вертикальными или разрезающими передачами также отсутствует в нужном качестве. Так что Соля "Динамо" полноценно использует только при стандартах".

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