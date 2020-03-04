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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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После гола в ворота "Колоса" форвард "Динамо" почувствовал прежнюю силу

4 марта, 14:52

Вадим Авдасев

Фран Соль поделился эмоциями после вчерашнего матча чемпионата Украины

Во вторник начался 21-й тур украинской Премьер-лиги. Как мы сообщали, в Киеве "Динамо" обыграло "Колос" в чемпионате Украины в большинстве. Один из мячей забил нападающий хозяев Фран Соль.

После победы 29-летний испанец поделился с клубным сайтом своими ощущениями:

"Моя главная мотивация – забивать голы. Для нападающего это всегда важно, хотя никто не идеален. Идеальных игр не бывает. С "Колосом" я делал неплохие забегания, старался все время находиться в хорошей позиции во время наших атак, но не всегда до меня доходил мяч. Тем не менее, я рад, что за долгое время провел на поле все 90 минут в официальном матче. Конечно, это намного сложнее, чем в контрольной игре. Я очень доволен проделанной работой. Сейчас я получаю награду за свой труд. Я снова чувствую ту силу, которая всегда была у меня ранее".

Ранее Франа Соля едва не купил мексиканский клуб.

Пока что "Динамо" вернуло себе второе место в чемпионате. Но "Заря", которая имеет на матч и два очка меньше, в 17:00 начнет встречу со "Львовом".

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