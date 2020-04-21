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"После игры старики идут пить пиво в "гендель": звезда "Динамо" – о детстве и топовой защите киевлян

21 апреля, 11:32

Елена Павлова

21-летний защитник ходил в музыкальную школу и учился играть на баяне

21-летний защитник киевского "Динамо" Денис Попов, который родился в селе Мигия Николаевской области, рассказал об особенностях сельского футбола. А также отметил топовых игроков в обороне столичного клуба. Ранее мы сообщали, что "Попов перейдет в "Милан" за 15 млн. Шева поможет".

"Для меня сельский футбол – это порванные кросовки, поле с кочками, на котором мяч дробит. Мячи – ужас. Судьи там – такое душилово. Большинство матчей на выезде точно нельзя выиграть. А после игры старики сразу идут пить пиво куда-то в "гендель". Меня родители держали в "ежовых рукавицах", поэтому я на пиво не ходил. У меня даже и времени не было, все по графику. Я же тогда не понимал, что это правильно. Ходил также в музыкальную школу, играл на баяне, но сейчас уже не практикую", – признался Денис.

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Денис Попов в матче с Копенгагеном

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Денис Попов в матче с Копенгагеном / Фото: Facebook

Что касается защитников киевского клуба, которые оставили след в его памяти, то Попов выделил несколько человек.

"На моей позиции Драгович и Вида были топ-защитниками в "Динамо". Эти два человека – это был надежный тыл. Хачериди в свои лучшие годы тоже был топ. Но потом, видите, как все может меняться. У него рост, длинные ноги, а я ниже и сбитый. Не знаю, почему нас сравнивали, ведь у нас разные сильные качества. Мне не хватает роста? Нет, мне хватает всего", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Смотрите, как Денис Попов и "Динамо" играли против "Лугано"

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село Динамо Киев Евгений Хачериди Домагой Вида Денис Попов

Источник: YouTube-канал Бомбардир

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