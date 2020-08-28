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После поражения от "Динамо" "Олимпик" арендует у киевлян двух игроков

28 августа, 16:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

На просмотре в донецкому клубе два легионера и еще ждут третьего

Донецкий "Олимпик" арендует у киевского "Динамо" двух легионеров. Как минимум до зимы за команду будут выступать полузащитник Бенито и нападающий Ибрагим Каргбо. Об этом рассказал президент "Олимпика" Владислав Гельзин в интервью FootBoom.

"Возьмем у "Динамо" Бенито и Каргбо. Возможно, арендуем этих футболистов не до зимы, а до лета. Пока что у нас находятся на просмотре аргентинец и бразилец. Планируем их заявить на следующую игру. Когда усилимся Бенито и Каргбо, считаю, у нас будет неплохая конкурентоспособная команда", – сказал Гельзин.

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Гельзин рассказал, что потенциальны новички выступают на позиции вингера и центрального полузащитника. Еще в клубе ждут бразильца атакующего плана.

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Что касается Бенито и Каргбо, то их в Динамо провел агент Дмитрий Селюк по ходу прошлого сезона. При этом, Каргбо не мог играть за киевлян до конца мая из-за правил ФИФА. Однако затем новое правило привело в "Динамо" нападающего, который первый мяч забил в свои ворота.

В стартовом матче Премьер-лиги "Олимпик" уступил "Динамо":

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чемпионат Украины Динамо Киев Олимпик Донецк Ибрагим Каргбо Бенито

Источник: Сегодня|Спорт

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