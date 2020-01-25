Последний клуб из чемпионата Украины отправился на зимний сбор в Турцию

В Турции "Карпаты" проведут шесть спаррингов

ФК Карпаты / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

В субботу, 25-го января делегация львовских "Карпат" отправилась в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 15-го февраля. Главный тренер "зелено-белых" Роман Санжар взял с собой 19 игроков, среди которых есть игроки из молодежной и юниорской команды.

Читайте также: Милевский забил в спарринге "Мариуполю", команды расписали ничью

Вратари: Олег Кудрик, Валентин Горох;

Защитники: Владимир Якимец, Олег Веремеенко, Тим Халл, Марвин Мартинс, Владислав Дубинчак, Роман Слива;

Полузащитники: Дмитрий Клец, Артем Козак, Роман Толочко, Юрий Тлумак, Остап Притула, Егор Назарина, Ростислав Лях;

Нападающие: Кирил Кириленка, Гишам Лейоус, Жоао Диого Дженнингс, Александру Бойчук.

Также с командой на сборы отправились защитник Андро Гиоргадзе и хавбек Алексей Хахлев.

Реклама

В Турции "Карпаты" проведут шесть спаррингов. Первый матч запланирован на 29-е января, соперником "львов" будет действующий чемпион Словакии — братиславский "Слован". Через три дня львовян ждет спарринг против другой словацкой команды — "Середь". 5-го февраля запланирована встреча с боснийским коллективом "Тузла Сити". 8-го февраля львовяне сыграют с узбекским "Металлургом" из Бекабада. 11-го числа

В заключительном поединке на турецкой земле подопечные Романа Санжара померяются силами с чемпионом Беларуси — брестским "Динамо", игра состоится 14-го февраля.

Смотрите обзор матча "Ворскла" — "Карпаты":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама