Последний пас Тайсона и идеал от Михайличенко: все о матчах "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ

Тайсон и Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" впервые с мая забил в УПЛ меньше двух голов за матч и все-таки округлил свою победную серию в чемпионате (включая и прошлый) до 10 поединков – 1:0 на выезде с "Десной". Которая и после этого осталась второй в таблице.

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Поначалу в противостоянии лучшей атаки и лучшей обороны текущего чемпионата преимущество было на стороне "оранжево-черных". Несчастливой для "Десны" могла стать 13-я минута: Тайсон, игравший вчера в защитном обруче на голове, приложился с линии штрафной, но черниговский вратарь Паст среагировал. Потом Мораес, замыкая прострел Исмаили, не попал в пустую рамку с трех метров. Но на экваторе тайма мы увидели классику: последний пас Тайсона, забивает Марлос. Получив проникающую передачу, Марлос выскочил на свидание с Пастом и мягко подсек над голкипером. 0:1 – второй год подряд 11-й номер "горняков" забил в Чернигове.

Теперь в списке бомбардиров УПЛ Марлос (6 голов) уступает только Мораесу (7), Тайсон же не знает себе равных среди ассистентов (6). Буквально тут же Марлос на кураже мог оформить и дубль, но, пробивая из района 11-метровой, не попал толком по мячу. И тут "Десна" встрепенулась. Первым "звоночком" стал момент у Филиппова – Пятов среагировал на его удар в дальний угол. "Шахтер" постарался успокоить игру долгим контролем мяча, и до перерыва дончанам это удалось.

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Однако после антракта хозяева включили высокий и жесткий прессинг, чем доставили "оранжево-черным" немало проблем. Большая часть второй половины встречи прошла на половине поля "Шахтера". Исход матча, в котором подопечные Александра Рябоконя "перестреляли" чемпионов (5:3 по ударам в створ), до самого конца оставался неясным. Однако "горняки" все же сохранили победный счет – на последних секундах могли и удвоить: в контратаке 2 в 1 Соломон не смог переиграть Паста – и еще больше упрочили свое лидерство в сезоне.

ПРОРВАЛО. "Динамо", полтора месяца не знавшее вкуса побед, одержало уже вторую викторию за неделю: после 1:0 в четверг с "Мальме" в ЛЧ – 5:0 вчера с "Ворсклой" в чемпионате.

Все вопросы в матче с "Ворсклой" киевляне сняли еще до перерыва, забив три безответных мяча. Причем во всех поучаствовал Цыганков: сам открыл счет, а затем с его передач отличились Шабанов и де Пена.

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А после гола "из раздевалки" от Беседина "Ворскла" совсем рассыпалась, ее оборона стала напоминать проходной двор. Но тут травму колена – судя по всему, достаточно серьезную – получил Бурда, которого унесли с поля на носилках. И эта вынужденная пауза расстроила кураж динамовцев, хотя до конца поединка еще раз они забили – 5:0.

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Впрочем, Алексей Михайличенко, одержавший свою первую победу в УПЛ после возвращения на тренерский мостик "Динамо", после матча старался прятать эмоции: "Результат идеален, а что касается игры, то над ней еще нужно много работать".

ДРУГИЕ МАТЧИ. "Александрия" наиграла с "Колосом" на ничью (1:1) и осталась на третьей строчке в таблице. "Олимпик" одержал, наконец, свою первую победу в сезоне, одолев в матче аутсайдеров "Львов" (1:0).

"Заря" и "Мариуполь" обменялись удалениями, но не забитыми голами (0:0). А у "Днепра-1" проснулся Владислав Супряга – дубль в ворота "Карпат" (2:0). Как мы писали, забив львовянам, Супряга пошел на нарушение неписаного футбольного закона.

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