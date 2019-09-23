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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Последний пас Тайсона и идеал от Михайличенко: все о матчах "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ

23 сентября, 11:02

Кинзерский Эдуард

"Горняки" победили лучшую оборону Украины, а киевлян прорвало в Полтаве

Тайсон и Каштру

Тайсон и Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" впервые с мая забил в УПЛ меньше двух голов за матч и все-таки округлил свою победную серию в чемпионате (включая и прошлый) до 10 поединков – 1:0 на выезде с "Десной". Которая и после этого осталась второй в таблице.

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Поначалу в противостоянии лучшей атаки и лучшей обороны текущего чемпионата преимущество было на стороне "оранжево-черных". Несчастливой для "Десны" могла стать 13-я минута: Тайсон, игравший вчера в защитном обруче на голове, приложился с линии штрафной, но черниговский вратарь Паст среагировал. Потом Мораес, замыкая прострел Исмаили, не попал в пустую рамку с трех метров. Но на экваторе тайма мы увидели классику: последний пас Тайсона, забивает Марлос. Получив проникающую передачу, Марлос выскочил на свидание с Пастом и мягко подсек над голкипером. 0:1 – второй год подряд 11-й номер "горняков" забил в Чернигове.

Теперь в списке бомбардиров УПЛ Марлос (6 голов) уступает только Мораесу (7), Тайсон же не знает себе равных среди ассистентов (6). Буквально тут же Марлос на кураже мог оформить и дубль, но, пробивая из района 11-метровой, не попал толком по мячу. И тут "Десна" встрепенулась. Первым "звоночком" стал момент у Филиппова – Пятов среагировал на его удар в дальний угол. "Шахтер" постарался успокоить игру долгим контролем мяча, и до перерыва дончанам это удалось.

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Однако после антракта хозяева включили высокий и жесткий прессинг, чем доставили "оранжево-черным" немало проблем. Большая часть второй половины встречи прошла на половине поля "Шахтера". Исход матча, в котором подопечные Александра Рябоконя "перестреляли" чемпионов (5:3 по ударам в створ), до самого конца оставался неясным. Однако "горняки" все же сохранили победный счет – на последних секундах могли и удвоить: в контратаке 2 в 1 Соломон не смог переиграть Паста – и еще больше упрочили свое лидерство в сезоне.

ПРОРВАЛО. "Динамо", полтора месяца не знавшее вкуса побед, одержало уже вторую викторию за неделю: после 1:0 в четверг с "Мальме" в ЛЧ – 5:0 вчера с "Ворсклой" в чемпионате.

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Все вопросы в матче с "Ворсклой" киевляне сняли еще до перерыва, забив три безответных мяча. Причем во всех поучаствовал Цыганков: сам открыл счет, а затем с его передач отличились Шабанов и де Пена.

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А после гола "из раздевалки" от Беседина "Ворскла" совсем рассыпалась, ее оборона стала напоминать проходной двор. Но тут травму колена – судя по всему, достаточно серьезную – получил Бурда, которого унесли с поля на носилках. И эта вынужденная пауза расстроила кураж динамовцев, хотя до конца поединка еще раз они забили – 5:0.

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Впрочем, Алексей Михайличенко, одержавший свою первую победу в УПЛ после возвращения на тренерский мостик "Динамо", после матча старался прятать эмоции: "Результат идеален, а что касается игры, то над ней еще нужно много работать".

ДРУГИЕ МАТЧИ. "Александрия" наиграла с "Колосом" на ничью (1:1) и осталась на третьей строчке в таблице. "Олимпик" одержал, наконец, свою первую победу в сезоне, одолев в матче аутсайдеров "Львов" (1:0).

"Заря" и "Мариуполь" обменялись удалениями, но не забитыми голами (0:0). А у "Днепра-1" проснулся Владислав Супряга – дубль в ворота "Карпат" (2:0). Как мы писали, забив львовянам, Супряга пошел на нарушение неписаного футбольного закона.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
8
8
0
0
24
6
18
24
Забитые 24
Пропущеные 6
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
АлександрияАлександрияАле
8
4
1
3
10
11
-1
13
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
5
ДинамоДинамоДин
7
3
2
2
15
7
8
11
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В П Н Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
КолосКолосКол
8
3
2
3
7
10
-3
11
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П П Н
8
МариупольМариупольМар
7
2
3
2
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П Н
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

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Источник: Сегодня|Спорт

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