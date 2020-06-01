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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Поставили ультиматум: клуб Первой лиги отказывается доигрывать чемпионат Украины

1 июня, 20:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

МФК "Николаев" уверен, что команды следует отпустить до следующего сезона

В украинском футболе до сих пор неопределенной остается судьба сезона 2019/2020 в Первой лиге. Если Премьер-лига уже возобновила сезон, Вторая его завершила, то Первый дивизион находится в раздумьях. Как известно, в Первой лиге Украины готовят финиш в беспрецедентном формате.

Тем временем МФК "Николаев", коллектив Первой лиги, категорично высказался против возобновления турнира. К слову, недавно один из лидеров второго дивизиона напугал середняка украинской Премьер-лиги: едва не проиграли в селе. Глава наблюдательного совета "Николаева" Сергей Кантор считает, что результаты нынешнего сезона следует аннулировать для всех клубов:

"29 мая на электронную почту МФК "Николаев" пришло письмо от ПФЛ в котором нас, по сути, поставили перед фактом, что решение, которое было принято на совете лиг 21.05.2020 (о досрочном завершении чемпионата 2019/20) должно быть переголосовано. C самого начала возникновения этих, по сути, признанных во всем мире форс-мажорных обстоятельств и по сегодняшний день, мы, как клуб, придерживаемся одной по данному вопросу позиции. Мы считаем, что сегодня завершение чемпионата, без обмена между лигами является самым рациональным и мудрым решением по отношению ко всем клубам, принимавших участие в нынешнем розыгрыше.

Давайте будем свое решение уважать! Единственное, что, считаю, будет правильным – это утвердить дату начала следующего сезона, который, по нашему мнению, при благоприятной эпидемиологической обстановке должен начинаться в середине июля, как это было в прошлые годы".

Клубы Первой лиги окончательное решение должны принять 5 июня.

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В мае от коронавируса излечился первый заразившийся украинский футболист.

Смотрите, как коллектив Первой лиги, "Ингулец", играл с "Шахтером" в финале Кубка Украины в 2019 году

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возобновление футбол сезон первая лига ФК Николаев

Источник: xsport.ua

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