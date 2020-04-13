Появилась информация о дате возобновления чемпионата Украины по футболу

Федерация хочет рестартовать в начале лета, но возможен вариант и с июлем

Пока мир борется с пандемией коронавируса, спортивные функционеры думают о возвращении на арены. В Украинской ассоциации футбола просчитывают варианты и надеются продолжить сезон 2019/2020 в начале лета. Причем УАФ не собирается досрочно завершать чемпионат и все вопросы между командами решить на полях. К слову, тренер рассказал, как "Шахтер" будет выходить на тренировки после карантина.

Информацией о том, когда может возобновиться чемпионат Украины, поделились журналисты программы "Та То Таке" на своем YouTube-канале:

"В Федерации принципиально хотят завершить чемпионат – любым способом. Чтобы избежать "войны" между "Зарей" и "Динамо". Предварительный план возобновить турнир – в первой половине июня. Но даже если карантин затянется и футболу придется возвращаться в июле, то УАФ посчитала, что успеет все завершить летом, к следующему сезону. Для завершения чемпионата и Кубка Украины необходимо шесть недель".

Напомним, в Премьер-лиге уверенно лидирует "Шахтер", на втором месте идет "Заря". На третьей позиции – "Динамо", но киевляне набрали столько же очков, как и луганчане.

Мы писали, что уже в понедельник пройдут первые тренировки "Динамо" на базе.

Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Мариуполь" в чемпионате Украины

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