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Премьер-лига осудила поведение болельщиков "Динамо" в матче с "Шахтером"

11 ноября, 11:18

Руководство Лиги надеется, что дисциплинарный орган привлечет к ответственности всех причастных лиц

/ Фото: Премьер-лига

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Украинская Премьер-Лига выступила с заявлением относительно расистского скандала в матче 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (1:0). Лига строго осуждает любые проявления расизма на стадионах и вне их и призывает к толерантности. Ранее появилось видео расистских оскорблений фанатов "Динамо" в адрес футболистов "Шахтера".

"В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует широкие платформы, чтобы твердо заявить: "Нет расизму".

УПЛ вполне солидарна с Европейской футбольным союзом и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и вне их.

УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который произошел во время матча между "Шахтером" и "Динамо" 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы имеем укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех причастных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами", – говорится в заявлении УПЛ.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

"ФК "Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", – выступил с заявлением после матча донецкий клуб.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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расизм чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк премьер-лига

Источник: Премьер-лига

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