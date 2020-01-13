Претендент на выход в украинскую Премьер-лигу получил нового тренера

Олег Мазуренко. Фото: ФК "Оболонь-Бровар"

Один из лидеров Первой лиги чемпионата Украины по футболу, "Оболонь-Бровар", получил нового главного тренера. У руля киевской команды стал Олег Мазуренко, сообщил сегодня официальный сайт клуба. На днях мы писали, что "Оболонь-Бровар" неожиданно расстался с лучшим тренером 2019 года.

42-летний специалист заменил на посту рулевого Сергея Ковальца, чей контракт с "Оболонью" был расторгнут по согласию сторон. Помощником Мазуренко будет Валерий Ищенко. Мазуренко в тренерском штабе "Оболони-Бровара" находится с 2013 года. Перед этим назначением он тренировал вторую команду клуба. В свое время Олег выступал за вторую и третью команды киевского "Динамо", "Волынь", "Николаев" и "Закарпатье".

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В первой лиге "Оболонь-Бровар" после 19 туров занимает пятое место среди 16 команд. При этом отставание от лидирующего "Руха" составляет всего два очка. Ранее претендентами на пост главного тренера "Оболони" назывались Павел Яковенко и Александр Головко.

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