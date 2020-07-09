Президент Ассоциации футбола Украины рассказал о скором возвращении болельщиков на трибуны

Андрей Павелко считает, что в ближайшие пару недель зрители вернутся на стадионы

Пандемия коронавируса в мире продолжается и спортивные мероприятия проводят преимущественно без болельщиков. Однако в некоторых странах на отдельные турниры зрителей допускают, в том числе и на футбольные матчи. Однако в Украине футбол пока что остается без фанов на трибунах. Хотя недавно на матче Кубка Украины "Минай" – "Динамо" массово нарушили карантин.

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Тем не менее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко надеется, что уже в ближайшее время зрители заполнят арены, по крайней мере на четверть, сообщает канал "Футбол":

"Мы продолжаем работу над тем, чтобы вернуть болельщиков. Вплотную работаем с Министерством здравоохранения, Максимом Степановым и Виктором Ляшко. Мы имеем все шансы, чтобы в этом или следующем туре открыть для болельщиков 25% от вместимости стадиона. Я думаю, что это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решения Минздрава. Но мы каждый день на связи, чтобы уже в ближайшие туры вернуть наших болельщиков на стадион".

Ближайший, 30-й, тур Премьер-лиги состоится 11-12 июля, а 31-й – 15 и 16 июля.

Месяц назад Павелко рассказал, сколько болельщиков пустят на трибуны.

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