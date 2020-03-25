Президент "Динамо" отреагировал на новость, о возможном назначении Виктора Скрипника

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал официальному сайту клуба новость о том, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может возглавить киевский клуб.

"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой – COVID-19 – некоторые люди предпочитают придумывать новости о "Динамо". Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности. Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом – такая же ложь", – заявил Суркис.

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Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам. Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемией: "Сейчас главное – это безопасность каждого из нас".

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