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Президент "Динамо" отреагировал на новость, о возможном назначении Виктора Скрипника

25 марта, 19:59

Максим Перепелица

Игорь Суркис отметил, что некоторые люди предпочитают придумывать новости

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал официальному сайту клуба новость о том, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может возглавить киевский клуб.

"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой – COVID-19 – некоторые люди предпочитают придумывать новости о "Динамо". Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности. Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом – такая же ложь", – заявил Суркис.

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Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам. Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемией: "Сейчас главное – это безопасность каждого из нас".

Смотрите, как президент "Динамо" Игорь Суркис наливает на ноге рулон туалетной бумаги:

Смотрите как "Заря" играет в чемпионате Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Игорь Суркис Виктор Скрипник

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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