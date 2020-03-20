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Президент "Динамо" поддержал популярный челлендж с туалетной бумагой

20 марта, 08:42

Александр Трикиша

Игорь Суркис присоединился к популярному челленджу против коронавируса

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поддержал популярный челлендж "Оставайся дома", суть которого заключается в том, чтобы на камеру набивать на ноге рулон туалетной бумаги. В нем уже приняли участие множество звезд мирового футбола, а теперь челлендж набирает популярности и в Украине.

Видео с чеканкой от Суркиса было размещено в Telegram-канале "Записки динамовца". Под видео Игорь Михайлович передал привет главному тренеру киевлян Алексею Михайличенко и пожелал тому беречь свое здоровье.

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Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам. Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемией: "Сейчас главное – это безопасность каждого из нас".

К слову, "Динамо" одним из первых в Украине ушло на карантин до 22 марта. После этого будет пересмотрен или продлен срок действия этого распоряжения. Всем игрокам предписано выполнять рекомендации по осуществлению карантина, а при любых признаках нарушения здоровья – немедленно сообщать клубным докторам.

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

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видео Динамо Киев Игорь Суркис челлендж

Источник: Сегодня|Спорт

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