Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов поздравил болельщиков с новогодними праздниками

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов поздравил всех болельщиков с новогодними праздниками:

"Дорогие болельщики "Шахтера", дорогие друзья!

Позади насыщенный и интересный, полный эмоций 2019 год. Он запомнится нам множеством ярких событий и несомненно займет важное место – в истории клуба и в памяти каждого из нас. В уходящем году "Шахтер" в третий раз подряд добился золотого дубля – выиграл Чемпионат и Кубок Украины, и вышел в весеннюю часть Лиги Европы УЕФА, оставшись единственным представителем страны в еврокубках.

В 2019 году мы, как и прежде, были верны своим традициям, были амбициозными, продолжали развиваться и совершенствоваться. В "Шахтер" пришел новый главный тренер и сразу несколько молодых, талантливых игроков. Верю, они сделают наш клуб сильнее, и каждый из них внесет свой вклад в наши будущие успехи.

В новом десятилетии мы ставим перед собой самые амбициозные цели. "Шахтер" все так же хочет побеждать – в каждом матче и каждом турнире. Мы все так же хотим поднимать над головой самые престижные трофеи и держать в руках только золотые награды на радость вам – нашим самым верным и лучшим болельщикам!

Я уверен, в 2020-м году футболисты и тренеры сделают все, чтобы радовать всех нас красивой игрой и дарить яркие впечатления. Пусть этот год станет годом больших побед и новых свершений. Пусть этот год станет годом гордости за родной клуб!

Друзья, я поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом! Пусть он каждому из вас принесет исполнение самого главного и важного желания! Мира вам, здоровья и благополучия.

С праздником! С Новым годом!

С глубоким уважением, президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов".