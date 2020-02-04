Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Президент "Ингульца" готов отрубить саблей руку футболиста, если тот даст взятку арбитру

4 февраля, 15:30

Для Александра Поворознюка это принципиальная позиция

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк

Реклама

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своем отношении к подкупу судей от своих игроков. Ранее президент "Ингульца" пригрозил "Динамо" и пообещал их "треснуть".

"Раньше чудак приезжает с бодуна обслуживать матч и говорит: "Почему вы молчите? Почему конкретно не предлагаете? Я что, за 2 000 км приехал вхолостую?". А что я должен ему ответить? Это нормально? Но сейчас этого нет. Сейчас стало лучше", – рассказал функционер

"Отрублю чапаевской саблей руку, которая будет давать деньги арбитру. Даже если наш футболист даст одну гривну, даже со своих премиальных. Для меня это принципиально. Лучше я еще год останусь в периферии (в первой лиге — прим.), но никому платить не буду. Я везде стараюсь так поступать", – отметил Поворознюк.

Напомним, что в четвертьфинале турнира "Ингулец" на выезде сыграет с "Минаем". А единственный представитель Второй лиги "Альянс" примет шестую команду Премьер-лиги "Мариуполь".

Кстати, вратаря "Колоса" припечатали лицом к торту. Первый сельский клуб в истории украинской Премьер-лиги эффектно отметил день рождения своего голкипера.

Смотрите, как "Динамо" играло в этом сезоне с "Шахтером"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Ингулец Александр Поворознюк

Источник: YouTube-канал Бомбардир

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Динамо" минимум на месяц теряет забивного новичкаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Лех": где смотреть первый матч чемпионов Украины в 2020 годуФутбол
Ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому
Ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому "Динамо": украинский клуб разгромил чемпиона БеларусиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Войводина": где и когда смотреть второй матч чемпионов Украины в ТурцииФутбол
На форварда киевского
На форварда киевского "Динамо" положил глаз легендарный игрок "Реала"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...