Президент "Ингульца" готов отрубить саблей руку футболиста, если тот даст взятку арбитру

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своем отношении к подкупу судей от своих игроков. Ранее президент "Ингульца" пригрозил "Динамо" и пообещал их "треснуть".

"Раньше чудак приезжает с бодуна обслуживать матч и говорит: "Почему вы молчите? Почему конкретно не предлагаете? Я что, за 2 000 км приехал вхолостую?". А что я должен ему ответить? Это нормально? Но сейчас этого нет. Сейчас стало лучше", – рассказал функционер

"Отрублю чапаевской саблей руку, которая будет давать деньги арбитру. Даже если наш футболист даст одну гривну, даже со своих премиальных. Для меня это принципиально. Лучше я еще год останусь в периферии (в первой лиге — прим.), но никому платить не буду. Я везде стараюсь так поступать", – отметил Поворознюк.

Напомним, что в четвертьфинале турнира "Ингулец" на выезде сыграет с "Минаем". А единственный представитель Второй лиги "Альянс" примет шестую команду Премьер-лиги "Мариуполь".

Кстати, вратаря "Колоса" припечатали лицом к торту. Первый сельский клуб в истории украинской Премьер-лиги эффектно отметил день рождения своего голкипера.

Смотрите, как "Динамо" играло в этом сезоне с "Шахтером"

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