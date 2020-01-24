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Президент "Ингульца" пригрозил "Динамо" и пообещал их "треснуть"

24 января, 22:54

Александр Поворознюк хочет сыграть в финале Кубка Украины

Александр Поворознюк - президент ФК "Ингулец"

Александр Поворознюк - президент ФК "Ингулец"

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о задаче клуба из Петрово в Кубке Украины.

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"Шахтер" уже вылетел из Кубка Украины, поэтому наша задача — выйти в финал с "Динамо" и треснуть их там. Когда-то у Ленина спросили: "Владимир Ильич, вы подняли такую массу населения на революцию. Вы уверенны в том, что выиграете?". Знаете, что он ответил? "У нас другого выхода нет". Вот и мы все равно выиграем Кубок Украины", – сказал Поворознюк для YouTube-канала Petrove TV.

Напомним, что в четвертьфинале турнира "Ингулец" на выезде сыграет с "Минаем". А единственный представитель Второй лиги "Альянс" примет шестую команду Премьер-лиги "Мариуполь".

Также мы писали, что Мисс Украины приняла участие в жеребьевке Кубка Украины, девушка помогала известному журналисту. Очаровательная Леонила Гузь стала победительницей конкурса Мисс Украины в 2018 году, правда, ее победа оказалась немного скандальной.

Смотрите обзор матча "Александрия" — "Динамо" Киев – 0:2:

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Динамо Киев Кубок Украины Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

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