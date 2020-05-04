Президент предпоследней команды Премьер-лиги против расширения чемпионата Украины

Увеличить количество команд в Премьер-лиге до 14 хотели перед следующим сезоном

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин в комментарии поделился мнением о расширении украинской Премьер-лиги до 14 клубов в следующем сезоне. Ранее сегодня мы писали, что чемпионат Украины предлагают доиграть в двух городах по "немецкому" протоколу. Также гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин выразил мнение что пока нужно отложить расширение УПЛ до 14 команд.

"Я тоже согласен, что, наверно, еще рано. С другой стороны, есть клубы Первой лиги, которые сегодня заявляют, что готовы. Вроде, если посмотреть на них, то можно расширять, но мы же еще не знаем, что будет по окончании карантина. Давайте подождем, какие экономические последствия будут связаны с этим вопросом. Сегодня неправильно рассуждать об этом. Не знаем, какой будет конец ситуации", – сказал Гельзин.

Ранее мы писали, что украинским командам разрешили тренировки на закрытых базах. Карантин в стране продлен до 22 мая, но команды смогут возобновить подготовку десятью днями ранее.

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Напомним, возобновить чемпионат Украины по футболу планируют 30 мая. Уже в первом туре после паузы "Шахтер" принимает "Динамо".При этом ожидается, что заключительный из 9 туров доигровки состоится 11 июля, а финал Кубка страны – 15 июля.

Смотрите, как украинские спортсмены во время карантина тренируются на дому

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