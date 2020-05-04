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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Президент предпоследней команды Премьер-лиги против расширения чемпионата Украины

4 мая, 22:00

Александр Трикиша

Увеличить количество команд в Премьер-лиге до 14 хотели перед следующим сезоном

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин в комментарии поделился мнением о расширении украинской Премьер-лиги до 14 клубов в следующем сезоне. Ранее сегодня мы писали, что чемпионат Украины предлагают доиграть в двух городах по "немецкому" протоколу. Также гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин выразил мнение что пока нужно отложить расширение УПЛ до 14 команд.

"Я тоже согласен, что, наверно, еще рано. С другой стороны, есть клубы Первой лиги, которые сегодня заявляют, что готовы. Вроде, если посмотреть на них, то можно расширять, но мы же еще не знаем, что будет по окончании карантина.

Давайте подождем, какие экономические последствия будут связаны с этим вопросом. Сегодня неправильно рассуждать об этом. Не знаем, какой будет конец ситуации", – сказал Гельзин.

Ранее мы писали, что украинским командам разрешили тренировки на закрытых базах. Карантин в стране продлен до 22 мая, но команды смогут возобновить подготовку десятью днями ранее.

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Напомним, возобновить чемпионат Украины по футболу планируют 30 мая. Уже в первом туре после паузы "Шахтер" принимает "Динамо".При этом ожидается, что заключительный из 9 туров доигровки состоится 11 июля, а финал Кубка страны – 15 июля.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как украинские спортсмены во время карантина тренируются на дому

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чемпионат Украины Олимпик Донецк Владислав Гельзин

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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