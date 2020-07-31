Президент УАФ рассказал, сколько зрителей сможет посетить матчи сборной и нового сезона УПЛ

Несмотря на то, что пандемия коронавируса не утихает, на футбольные матчи в Украине стали допускать болельщиков. Пока что на матчах плей-офф за место в Лиге Европы разрешали заполнять трибуны на 25 процентов. Однако президент УАФ Андрей Павелко считает, что это только начало, и постарается добиться большего количество зрителей, особенно на поединках национальной команды. К слову, недавно сборная Украины представила свою новую форму.

Реклама

Свои пожелания Павелко высказал телеканалу "Футбол":

"Для нас следующая цель – 50%. В этом у нас ведется работа с Министерством здравоохранения. Каждый день мы, как и все, мониторим ситуацию с коронавирусом в стране. К сожалению, цифры растут. Это не добавляет оптимизма. С другой стороны, при условии придерживания всех правил и норм, у нас есть возможность поднять планку до 50%, а к играм сборной – еще больше. Сегодня никто не может предвидеть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Мы делаем все, чтобы количество болельщиков на трибунах увеличилось и на матчах Премьер-лиги. Сказать точно, что чемпионат начнется с таким количеством людей на стадионах, никто не может. Но мы все для этого делаем".

Напомним, осенью "сине-желтые" стартуют в элитном дивизионе Лиги наций. Уже 3 сентября во Львове наши примут команду Швейцарии.

Читайте также: врач сборной Украины умер от коронавируса в 48 лет.

Смотрите, как Андрей Ярмоленко забивал сборной Португалии в отборе на Евро-2020:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама