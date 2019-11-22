"Пример выборочного правосудия": несмотря на наказание, "Динамо" сыграет дома с болельщиками

Киевляне подали протест на решение КДК УАФ, отметив, что оно было принято вопреки принципам объективности

"Динамо" - "Шахтер": у кого-то продлится серия без побед

Вчера, 21 ноября, контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес наказание "Динамо" после расистского скандала в матче с "Шахтером" в 14 туре Премьер-лиги. Киевская команда должна провести один домашний матч без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона- 2019/2020) и внести обязательный денежный взнос в размере 500 000 гривен.

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Однако ближайший поединок, 24 ноября с "Мариуполем", команда проведет с болельщиками. Оказалось, что клуб подает апелляцию на решение КДК УАФ, поэтому наказание пока отложено. В своем заявлении киевляне назвали решение КДК "ярким примером выборочного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА". "Динамо" отмечает, что до сих пор не закончено расследование уголовного производства по фактам событий на ОСК "Металлист", что делает невозможным определение виновности или невиновности лиц – возможных нарушителей.

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На официальном сайте клуб продолжает продажу билетов и приглашает фанов посетить встречу с азовцами. После "Мариуполя" следующий домашний матч УПЛ у киевлян против "Зари".

Добавим, что, по версии ультрас "Динамо", расистский скандал на украинском "классико" возник из-за ошибки восприятия звуков, которые издавали фанаты киевского клуба. Дескать, обезьяноподобными "уханьями" они не оскорбляли игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо, а поддерживали вымирающий вид птиц – пятнистых сов.

Расизмом на "Украинском классико" занялась полиция:против фанатов "Динамо" открыли дело.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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