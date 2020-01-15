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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Приятно было познакомиться": Коноплянка в отпуске "уничтожил" гигантское десятиногое существо

15 января, 08:20

Полузащитник "Шахтера" съел огромного краба, за что одноклубник в шутку назвал Конопу "живодером"

Евгений Коноплянка в отпуске

Евгений Коноплянка в отпуске / Фото: Instagram

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Вингер "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка разогрел аппетиты пользователей соцсетей, выложив фото своего необычного "ужина" – гигантского краба. "Приятно "было" познакомиться", – подписал снимок с десятиногим существом футболист. Напомним, ранее лидер "Шахтера" Степаненко устроил красочную вечеринку в Киеве по случаю дня рождения сына.

"Сначала ты улыбаешься ему, а потом выпотрошил его до конца и ты считаешь это нормальным? Живодер", – в шутку пристыдил своего одноклубника защитник "Шахтера" Николай Матвиенко

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Другие подписчики Евгения Коноплянки также не упустили возможности "притравить" игрока

  • Так его сварить же надо было
  • Он его пожарил)))
  • Интересно, кто с кем фоткался)))
  • На тещу мою похож
  • Тебе влезло?
  • Вот и с Милевским фоточка подоспела))
  • Кстати когда Женя в полуоборота открывается на фланге, то тоже похож на мистера крабса

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Напомним, перед отпуском Коноплянка рассказал, как далеко "Шахтер" может зайти в Лиге Европы. "Может, будет правильнее, если мы дойдем до полуфинала Лиги Европы, это будет приятнее, чем вылететь в 1/8 финала ЛЧ", – заявил после 0:3 от "Аталанты" Евгений, команду которого в 1/16 финала второго по значимости еврокубка ждет испытание "Бенфикой".

Смотрите, как забивает Коноплянка

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краб Шахтер Донецк Евгений Коноплянка

Источник: Сегодня|Спорт

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