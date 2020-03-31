"Призываю всех без надобности не выходить на улицу": игрок "Шахтера" рассказал о коронавирусе

Сергей Болбат нашел некие плюсы в том, что он находится на карантине

Игрок донецкого Шахтера рассказал о своем графике во время карантина, а также призвал болельщиков оставаться дома. Ранее форвард "Шахтера" рассказал о ситуации с коронавирусом.

"Появилось драгоценное время побыть в кругу семьи. Этого очень не хватало, потому у карантина есть и свои плюсы. Если говорить в общем о пандемии, то ситуация крайне сложная. Хочу, чтобы поскорее все закончилось, а люди вернулись к привычному образу жизни. Когда услышали первые новости из Китая о коронавирусе, мало кто мог поверить, что все так обернется. Осознаем серьезность проблемы", – отметил игрок.

"Все, что мы можем делать, это придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, правильно питаться, есть много овощей и фруктов, заниматься спортом и, самое главное, оставаться дома. Призываю всех без надобности не выходить на улицу. Люди, будьте терпеливы и ответственны, следуйте рекомендациям ВОЗ. Сейчас все мы – одна команда. Когда это закончится, обязательно увидимся на стадионе и будем радовать вас громкими победами," – добавил Болбат.

Кстати, одноклубник Болбатапрокомментировал перенос Евро-2020 на лето-2021. "Принял эту новость спокойно. Думаю, сборная Украины не потеряет от этого, а только выиграет", – считает Виктор Коваленко.

Смотрите, чем заняты звезды украинского спорта на карантине:

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