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Прогноз на "Класичне": "Шахтер" победит "Динамо", а гол забьет экс-игрок киевлян

31 мая, 14:23

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Котировки на матч "Шахтер" - "Динамо", вероятность результата и шансы футболистов забить гол

Сегодня в чемпионате Украины грандиозное противостояние – "Шахтер" vs "Динамо". Матч начнется в 17:00 и пройдет в Киеве на НСК "Олимпийском", но зрителей на трибунах не будет – вмешался карантин. Мы проведем онлайн "Шахтер" – "Динамо", смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе oll.tv.

Кто же фаворит нашего "Класичного"? Аналитики букмекерских контор считают фаворитами номинальных хозяев. Коэффициент на победу "Шахтера", фактически играющего на выезде, равен 1.92. Котировка на победу "Динамо" – 3.95, на ничью – 3.80.

Таким образом, вероятность результата матча экспертами подсчитана следующая: победа "Шахтера" 50 процентов, ничья 26 процентов, победа "Динамо" 24 процента.

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Что касается количества забитых мячей, то букмекеры склоняются к тому, что их будет не много. Котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.85, на "больше 2,5 голов" – 2.02. Т.е. с вероятностью в 52 процента сегодня будет забито два или меньше мяча.

Вероятные авторы голов в составе "Шахтера":

  • Жуниор Мораес – 2.50 (коэффициент на "забьет гол")
  • Марлос – 3.00
  • Тайсон – 3.80
  • Виктор Коваленко – 4.40
  • Алан Патрик – 5.00

В составе "Динамо" наибольшие шансы на гол имеют:

В тренде
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"
  • Беньямин Вербич – 3.20
  • Назарий Русин – 3.50
  • Фран Соль – 4.00
  • Георгий Цитаишвили – 4.20
  • Виталий Буяльский – 5.50

Напомним, что отрыв в турнирной таблице между "Шахтером" и "Динамо" составляет 13 очков, и почти никто не сомневается в чемпионстве "горняков". А вот на второе место реально претендуют сразу четыре команды!

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В последний раз "Шахтер" и "Динамо" встречались в ноябре прошлого года, тогда минимальную победу одержали "горняки". Единственный гол забил Сергей Кривцов:

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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прогноз букмекеры чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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