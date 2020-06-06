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Прогноз на "Шахтер" – "Десна": кто может огорчить лидера чемпионата Украины

6 июня, 16:37

Елена Павлова Елена Павлова

Котировки на центральный поединок тура, вероятность результата и шансы футболистов забить гол

Сегодня в рамкам второго карантинного тура украинской Премьер-лиги лидер чемпионата "Шахтер" примет на НСК "Олимпийский" третью команду текущего первенства "Десну". Хотя клуб из Чернигова имеет 46 очков, как и "Заря", идущая второй в турнирной таблице, а также четвертое "Динамо". Интереснейший мультимедийный онлайн "Шахтер" – "Десна" уже идет на нашем сайте.

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Матч в Киеве, который начнется в 17:00, откроет 25 тур УПЛ. И победу в нем букмекеры предсказывают донецкой команде – коэффициент 1.44, вероятность выигрыша "Десны" – 7.00, на ничью показатель – 4.20. А самым популярным счетом у аналитиков контор является 1:0 в пользу "горняков" – 6.00. Далее также победа "Шахтера", но уже со счетом 2:0 – 6.50. А на минимальный успех "Десны" можно поставить с коэффициентом 13.00.

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Вашему вниманию – анонс футбольного уик-энда от комментатора Кирилла Круторогова. В том числе и матча "Шахтер" – "Десна".

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Забьет за донецкую команду, скорее всего, лучший бомбардир украинский Премьер-лиги Жуниорс Мораес – 2.00. Перед этим туром на его счету 18 голов. У "Десны" вся надежда на Александра Филиппова, который в УПЛ отметился уже 13 раз и идет в гонке голеадоров следом за Мораесом. Коэффициент на гол Филиппова – 3.80

Смотрите, как "Шахтер" минимально переиграл "Десну" в предыдущем матче

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прогноз чемпионат Украины Шахтер Донецк премьер-лига Десна Чернигов ставки букмекеров

Источник: Сегодня|Спорт

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