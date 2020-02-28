Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 20 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 20-го тура УПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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28 февраля, пятница

19:00 "Днепр-1" – "Динамо" Киев ТВ 2+2

Букмекеры: 12,00 – 5,90 – 1,25

29 февраля, суббота

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14:00 "Десна" – "Мариуполь" ТВ: "УНИАН"

Букмекеры: 1,68 – 3,75 – 5,20

14:00 "Львов" – "Александрия" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 8,60 – 5,20 – 1,41

17:00 "Колос" – "Карпаты" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,98 – 3,45 – 3,90

1 марта, воскресенье

14:00 "Заря" – "Олимпик" Донецк ТВ: "УНИАН"

Букмекеры: 1,37 – 4,90 – 8,50

17:00 "Ворскла" – "Шахтер" Донецк ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 16,50 – 8,70 – 1,14

Кстати, накануне стало известно, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года. Именно столько лет вне игры "светило" нападающему в случае самого жесткого решения УЕФА.

Смотрите, как забивал Беседин в Украине

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