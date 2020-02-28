Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Украины

28 февраля, 11:33

Все о поединках 20 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 20-го тура УПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Читайте также: защитник "Динамо" нашел себе новый клуб – венгерский бунтарь уехал покорять Китай

28 февраля, пятница

19:00 "Днепр-1" – "Динамо" Киев ТВ 2+2
Букмекеры: 12,00 – 5,90 – 1,25

29 февраля, суббота

Реклама

14:00 "Десна" – "Мариуполь" ТВ: "УНИАН"
Букмекеры: 1,68 – 3,75 – 5,20

14:00 "Львов" – "Александрия" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 8,60 – 5,20 – 1,41

17:00 "Колос" – "Карпаты" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,98 – 3,45 – 3,90

В тренде
Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

1 марта, воскресенье

14:00 "Заря" – "Олимпик" Донецк ТВ: "УНИАН"
Букмекеры: 1,37 – 4,90 – 8,50

17:00 "Ворскла" – "Шахтер" Донецк ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 16,50 – 8,70 – 1,14

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
5
4
10
19
29
-10
19
Забитые 19
Пропущеные 29
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
19
5
3
11
15
32
-17
18
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
ОлимпикОлимпикОли
19
5
3
11
16
33
-17
18
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

Кстати, накануне стало известно, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года. Именно столько лет вне игры "светило" нападающему в случае самого жесткого решения УЕФА.

Смотрите, как забивал Беседин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в ХарьковеЧУ по футболу
"Шахтер" – "Десна": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Мы не смогли достаточно давить на "Шахтер": тренер "Бенфики" разочарован игрой после счета 3:1Футбол
"Динамо" – "Ворскла": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Никогда таким злым не видел": вратарь "Шахтера" рассказал, что тренер кричал в перерыве с "Бенфикой"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...