Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 21 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 21-го тура УПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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3 марта, вторник

19:30 "Динамо" Киев – "Колос" ТВ: 2+2

Букмекеры:1,19 – 7,70 – 12,50

4 марта, среда

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14:00 "Мариуполь" – "Ворскла" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,12 – 3,40 – 3,50

17:00 "Заря" – "Львов" ТВ: "УИАН"

Букмекеры: 1,35 – 4,90 – 8,20

17:00 "Олимпик" Донецк – "Десна" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4,20 – 3,60 – 1,86

19:00 "Шахтер" Донецк – "Днепр-1" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,14 – 9,00 – 16,00

19:30 "Карпаты" – "Александрия" ТВ: "УИАН"

Букмекеры: 4,50 – 3,50 – 1,83

Ранее мы писали, что Мирон Маркевич будет помогать сыну в "Черноморце". Бывший тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины подставил плечо своему сыну Остапу Маркевичу в одесской команде, занимающей сейчас десятое место в Первой лиге.

Смотрите обзор матча "Черноморец" — "Колос"

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