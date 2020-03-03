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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины

3 марта, 08:55

Максим Перепелица

Все о поединках 21 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 21-го тура УПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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3 марта, вторник

19:30 "Динамо" Киев – "Колос" ТВ: 2+2
Букмекеры:1,19 – 7,70 – 12,50

4 марта, среда

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14:00 "Мариуполь" – "Ворскла" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,12 – 3,40 – 3,50

17:00 "Заря" – "Львов" ТВ: "УИАН"
Букмекеры: 1,35 – 4,90 – 8,20

17:00 "Олимпик" Донецк – "Десна" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,20 – 3,60 – 1,86

В тренде
Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

19:00 "Шахтер" Донецк – "Днепр-1" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,14 – 9,00 – 16,00

19:30 "Карпаты" – "Александрия" ТВ: "УИАН"
Букмекеры: 4,50 – 3,50 – 1,83

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
20
17
2
1
51
10
41
53
Забитые 51
Пропущеные 10
Разница 41
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
ЗаряЗаряЗар
20
12
4
4
37
17
20
40
Забитые 37
Пропущеные 17
Разница 20
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДинамоДинамоДин
20
12
3
5
39
16
23
39
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
20
11
3
6
33
14
19
36
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
20
10
4
6
25
20
5
34
Забитые 25
Пропущеные 20
Разница 5
Результаты последних матчей: Н П В В П
6
КолосКолосКол
20
8
2
10
22
33
-11
26
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П В П
7
МариупольМариупольМар
20
5
7
8
18
32
-14
22
Забитые 18
Пропущеные 32
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
10
22
30
-8
22
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
4
11
16
33
-17
19
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: Н В В Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
20
5
3
12
16
34
-18
18
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
20
5
2
13
14
35
-21
17
Забитые 14
Пропущеные 35
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П В
12
КарпатыКарпатыКар
20
2
6
12
17
36
-19
12
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н П П П

Ранее мы писали, что Мирон Маркевич будет помогать сыну в "Черноморце". Бывший тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины подставил плечо своему сыну Остапу Маркевичу в одесской команде, занимающей сейчас десятое место в Первой лиге.

Смотрите обзор матча "Черноморец" — "Колос"

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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