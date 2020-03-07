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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины

7 марта, 12:10

Александр Трикиша

Все о поединках 22 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 22-го тура Премьер-лиги. Это заключительный тур первого этапа чемпионата, после чего команду будут разделены на две шестерки. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Суббота, 7 марта

14:00 "Ворскла" – "Олимпик"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 2.75

14:00 "Десна" – "Заря"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.70 – 3.10 – 2.45

17:00 "Александрия" – "Динамо"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 4.25 – 3.90 – 1.65

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Воскресенье, 8 марта

14:00 "Львов" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 2.50 – 3.00 – 2.70

17:00 "Днепр-1" – "Мариуполь"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 2.80

17:00 "Колос" – "Шахтер"
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 10.00 – 7.00 – 1.15

Турнирная таблица:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
21
18
2
1
55
11
44
56
Забитые 55
Пропущеные 11
Разница 44
Результаты последних матчей: В П В В В
2
ЗаряЗаряЗар
21
13
4
4
39
17
22
43
Забитые 39
Пропущеные 17
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
21
13
3
5
41
16
25
42
Забитые 41
Пропущеные 16
Разница 25
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
21
12
3
6
35
15
20
39
Забитые 35
Пропущеные 15
Разница 20
Результаты последних матчей: В В П П В
5
АлександрияАлександрияАле
21
11
4
6
29
20
9
37
Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
КолосКолосКол
21
8
2
11
22
35
-13
26
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П В В П В
7
МариупольМариупольМар
21
6
7
8
21
32
-11
25
Забитые 21
Пропущеные 32
Разница -11
Результаты последних матчей: В П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
6
4
11
23
34
-11
22
Забитые 23
Пропущеные 34
Разница -11
Результаты последних матчей: П В Н П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
21
5
4
12
16
35
-19
19
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н В В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
21
5
3
13
17
36
-19
18
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
21
5
2
14
14
38
-24
17
Забитые 14
Пропущеные 38
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
21
2
6
13
17
40
-23
12
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: П П Н П П

Смотрите, как "Шахтер" в прошлом туре разгромил "Днепр-1":

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расписание результаты чемпионат Украины таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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