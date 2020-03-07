Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 22-го тура Премьер-лиги. Это заключительный тур первого этапа чемпионата, после чего команду будут разделены на две шестерки. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Суббота, 7 марта
14:00 "Ворскла" – "Олимпик"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 2.75
14:00 "Десна" – "Заря"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.70 – 3.10 – 2.45
17:00 "Александрия" – "Динамо"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 4.25 – 3.90 – 1.65
Воскресенье, 8 марта
14:00 "Львов" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 2.50 – 3.00 – 2.70
17:00 "Днепр-1" – "Мариуполь"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 2.80
17:00 "Колос" – "Шахтер"
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 10.00 – 7.00 – 1.15
Турнирная таблица:
Смотрите, как "Шахтер" в прошлом туре разгромил "Днепр-1":
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