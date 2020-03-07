Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 22 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 22-го тура Премьер-лиги. Это заключительный тур первого этапа чемпионата, после чего команду будут разделены на две шестерки. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Суббота, 7 марта

14:00 "Ворскла" – "Олимпик"

ТВ: Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 2.75

14:00 "Десна" – "Заря"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.70 – 3.10 – 2.45

17:00 "Александрия" – "Динамо"

ТВ: Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 4.25 – 3.90 – 1.65

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Воскресенье, 8 марта

14:00 "Львов" – "Карпаты"

ТВ: Футбол 1, Oll.tv

Букмекеры: 2.50 – 3.00 – 2.70

17:00 "Днепр-1" – "Мариуполь"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 2.80

17:00 "Колос" – "Шахтер"

ТВ: Футбол 1, Oll.tv

Букмекеры: 10.00 – 7.00 – 1.15

Турнирная таблица:

Смотрите, как "Шахтер" в прошлом туре разгромил "Днепр-1":

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