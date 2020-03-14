Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 23-го тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 23-го тура УПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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14 марта, суббота

Группа вылета

14:00 Львов – Карпаты ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,36 – 3,20 – 3,15

17:00 Днепр-1 – Мариуполь ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2,10 – 3,45 – 3,45

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Чемпионшип – плей-офф

17:00 Александрия – Колос ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,78 – 3,70 – 4,55

15 марта, воскресенье

Чемпионшип – плей-офф

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14:00 Заря – Шахтер Донецк ТВ: УНИАН

Букмекеры: 4,10 – 4,00 – 1,79

17:00 Динамо Киев – Десна ТВ: 2+2

Букмекеры: 1,42 – 4,85 – 7,10

Группа вылета

19:30 Олимпик Донецк – Ворскла ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2,25 – 3,40 – 3,20

Отметим, что, при пустых трибунах пройдет матч "Шахтер" – "Динамо", rоторый должен состояться 22 марта. Кроме того, УАФ поручит региональным ассоциациям футбола принять решение о приостановлении или проведении без зрителей соревнований областного, районного и городского уровня.

Кстати, лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителей.

Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо":

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