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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Украины

14 марта, 09:59

Максим Перепелица

Все о поединках 23-го тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 23-го тура УПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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14 марта, суббота

Группа вылета

14:00 Львов – Карпаты ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,36 – 3,20 – 3,15

17:00 Днепр-1 – Мариуполь ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2,10 – 3,45 – 3,45

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Чемпионшип – плей-офф

17:00 Александрия – Колос ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,78 – 3,70 – 4,55

15 марта, воскресенье

Чемпионшип – плей-офф

В тренде
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14:00 Заря – Шахтер Донецк ТВ: УНИАН
Букмекеры: 4,10 – 4,00 – 1,79

17:00 Динамо Киев – Десна ТВ: 2+2
Букмекеры: 1,42 – 4,85 – 7,10

Группа вылета

19:30 Олимпик Донецк – Ворскла ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,25 – 3,40 – 3,20

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
22
11
4
7
30
23
7
37
Забитые 30
Пропущеные 23
Разница 7
Результаты последних матчей: П В Н П В
6
КолосКолосКол
22
8
2
12
25
39
-14
26
Забитые 25
Пропущеные 39
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
4
11
26
34
-8
25
Забитые 26
Пропущеные 34
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В Н П
8
МариупольМариупольМар
22
6
7
9
21
35
-14
25
Забитые 21
Пропущеные 35
Разница -14
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
5
5
12
16
35
-19
20
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П Н В В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
22
2
7
13
17
40
-23
13
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н П П Н П
Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
22
11
4
7
30
23
7
37
Забитые 30
Пропущеные 23
Разница 7
Результаты последних матчей: П В Н П В
6
КолосКолосКол
22
8
2
12
25
39
-14
26
Забитые 25
Пропущеные 39
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
4
11
26
34
-8
25
Забитые 26
Пропущеные 34
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В Н П
8
МариупольМариупольМар
22
6
7
9
21
35
-14
25
Забитые 21
Пропущеные 35
Разница -14
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
5
5
12
16
35
-19
20
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П Н В В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
22
2
7
13
17
40
-23
13
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н П П Н П

Отметим, что, при пустых трибунах пройдет матч "Шахтер" – "Динамо", rоторый должен состояться 22 марта. Кроме того, УАФ поручит региональным ассоциациям футбола принять решение о приостановлении или проведении без зрителей соревнований областного, районного и городского уровня.

Кстати, лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителей.

Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо":

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Источник: Сегодня|Спорт

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