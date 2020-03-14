Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Украины

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 23-го тура УПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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14 марта, суббота
Группа вылета
14:00 Львов – Карпаты ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,36 – 3,20 – 3,15
17:00 Днепр-1 – Мариуполь ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2,10 – 3,45 – 3,45
Чемпионшип – плей-офф
17:00 Александрия – Колос ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,78 – 3,70 – 4,55
15 марта, воскресенье
Чемпионшип – плей-офф
14:00 Заря – Шахтер Донецк ТВ: УНИАН
Букмекеры: 4,10 – 4,00 – 1,79
17:00 Динамо Киев – Десна ТВ: 2+2
Букмекеры: 1,42 – 4,85 – 7,10
Группа вылета
19:30 Олимпик Донецк – Ворскла ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,25 – 3,40 – 3,20
Отметим, что, при пустых трибунах пройдет матч "Шахтер" – "Динамо", rоторый должен состояться 22 марта. Кроме того, УАФ поручит региональным ассоциациям футбола принять решение о приостановлении или проведении без зрителей соревнований областного, районного и городского уровня.
Кстати, лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителей.
Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо":
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