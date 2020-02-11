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Проклятие "Бенфики" и грозный орел: что нужно знать о сопернике "Шахтера" в Лиге Европы

11 февраля, 22:28

"Шахтер" сыграет с "Бенфикой" в Лиге Европы 20 февраля

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой". Поединок пройдет 20 февраля в Харькове. Ответная встреча состоится 27 февраля в Лиссабоне. Именно с этого города на официальном YouTube-канале дончан появилось видео, о сопернике украинского клуба.

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На видео можно узнать больше о самом клубе, а также увидеть знаменитого орла, который летает вокруг "Эштадиу да Луш".

Кстати, "Шахтер" выступил в поддержку занятий футболом девочек. "Шахтер" развивает социальные проекты. Так, на официальном Youtube-канале было выпущено видео в поддержку занятий футболом девочек.

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Как мы писали ранее, Бразилия с игроками "Шахтера" вышла на Олимпиаду, разгромив земляков Месси. "Горняки" Майкон и Додо пробились в Токио-2020 после того, как их команда в Колумбии сокрушила Аргентину со счетом 3:0.

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Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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