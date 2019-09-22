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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Прорвало после бардака: динамовец Беседин за четыре матча забил больше, чем за год

22 сентября, 23:25

23-летний нападающий киевлян постепенно превращается в машину по штамповке голов

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Facebook

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Разгромная победа "Динамо" над "Ворсклой" в восьмом туре чемпионата Украины по футболу оказалась знаковой для форварда киевлян Артема Беседина. 23-летний нападающий забил уже свой третий гол в четырех матчах текущей Премьер-лиги, что больше, чем за весь прошлый сезон в "вышке", в котором Артем записал на собственный счет лишь два мяча.

Смотрите гол Беседина в ворота "Ворсклы"

"Нас должно было когда-нибудь прорвать, – заявил после разгрома "Ворсклы" динамовец Артем Беседин. – Эта победа была нам очень нужна в психологическом плане. Рад, что команда выиграла, что мне удалось отличиться. Надеюсь, в дальнейшем мы больше не будем терять очки. Двигаемся дальше. Мы все делаем для того, чтобы трудный период закончился как можно скорее. С каждой игрой будем доказывать, что он уже позади".

Напомним, еще две недели назад форвард "Динамо" в совершенно других красках описывал происходящее в команде. "У нас – бардак", – говорил Беседин. При этом добавлял: "Лишний раз уже в город не выйдешь, потому что стыдно, очень стыдно перед болельщиками".

Отметим, что победа над "Ворсклой" далась "Динамо" дорогой ценой. В матче с полтавчанами Михайличенко потерял Шепелева и Бурду. Не исключено, что последнего в нынешнем году мы больше на поле не увидим.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
8
8
0
0
24
6
18
24
Забитые 24
Пропущеные 6
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
АлександрияАлександрияАле
8
4
1
3
10
11
-1
13
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
5
ДинамоДинамоДин
7
3
2
2
15
7
8
11
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В П Н Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
КолосКолосКол
8
3
2
3
7
10
-3
11
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П П Н
8
МариупольМариупольМар
7
2
3
2
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П Н
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

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чемпионат Украины Динамо Киев Артем Беседин

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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