Прорвало после бардака: динамовец Беседин за четыре матча забил больше, чем за год

Артем Беседин / Фото: Facebook

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Разгромная победа "Динамо" над "Ворсклой" в восьмом туре чемпионата Украины по футболу оказалась знаковой для форварда киевлян Артема Беседина. 23-летний нападающий забил уже свой третий гол в четырех матчах текущей Премьер-лиги, что больше, чем за весь прошлый сезон в "вышке", в котором Артем записал на собственный счет лишь два мяча.

Смотрите гол Беседина в ворота "Ворсклы"

"Нас должно было когда-нибудь прорвать, – заявил после разгрома "Ворсклы" динамовец Артем Беседин. – Эта победа была нам очень нужна в психологическом плане. Рад, что команда выиграла, что мне удалось отличиться. Надеюсь, в дальнейшем мы больше не будем терять очки. Двигаемся дальше. Мы все делаем для того, чтобы трудный период закончился как можно скорее. С каждой игрой будем доказывать, что он уже позади".

Напомним, еще две недели назад форвард "Динамо" в совершенно других красках описывал происходящее в команде. "У нас – бардак", – говорил Беседин. При этом добавлял: "Лишний раз уже в город не выйдешь, потому что стыдно, очень стыдно перед болельщиками".

Отметим, что победа над "Ворсклой" далась "Динамо" дорогой ценой. В матче с полтавчанами Михайличенко потерял Шепелева и Бурду. Не исключено, что последнего в нынешнем году мы больше на поле не увидим.

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