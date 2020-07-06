Прощай, "Карпаты"! Названы премиальные львовским игрокам за последний матч перед крахом клуба

По данным СМИ, за волевую ничью в дерби со "Львовом" футболистам "Карпат" заплатили по 4 400 гривен

Стало известно о размере премиальных футболистам "Карпат" за их последний матч в Премьер-лиге Украины перед снятием с соревнований. За ничью в дерби со "Львовом" 1:1, которую игроки "Карпат" вырвали в меньшинстве 27 июня, футболисты команды получили по 4 400 гривен. Об этом сообщает "ПроФутбол".

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Напомним, после этого "Карпаты", ссылаясь на финансовые проблемы, дважды не явились на матчи с "Мариуполем" – календарный и отложенный. За это "Карпаты" ждет снятие с Премьер-лиги. Дирекция УПЛ передала материалы дела для принятия соответствующего решения в Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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Добавим, что "Карпаты" позже остальных клубов Украины возобновили сезон. Это было связано со вспышкой коронавируса в рядах львовской команды. Сообщалось о восьми инфицированных игроках и пяти работниках клуба.

Однако стоило "Карпатам", главному аутсайдеру Премьер-лиги, провести всего один матч, как стало известно, что доигрывать сезон клуб, совладельцем которого недавно стал Олег Смалийчук, не собирается.

Причина – долги "Карпат", говорят о 5 млн долларов. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". Не исключено, он будет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

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