"Противно смотреть на это "Динамо": Алиев жестко "проехался" по игре киевлян

Александр Алиев / Фото: Instagram

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев жестко раскритиковал игру киевлян под руководством Алексея Михайличенко. Ранее В центральном матче шестого тура украинской Премьер-лиги луганская "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье сыграла вничью с "Динамо".

"Противно смотреть на это киевское "Динамо". Не видно ничего. Все говорили, что виноват Хацкевич, но он ни в чем не виноват. Он свою работу выполнил полностью от "А" до "Я". Я считаю, что он многое сделал для этого поколения "Динамо", которое играет. Он многим из молодежи дал дорогу в большой футбол. Думаю, Николаевич хотел каких-то футболистов посильнее, но все прекрасно понимают, как президент рассказывает, что нет игроков. Дескать, я пытаюсь, но кризис, война и кто-то не хочет ехать", – начал Алиев.

После своего дебюта в предыдущем туре Михайличенко был освистан болельщиками "Динамо" за то, что не смог справиться с худшей командой чемпионата – киевляне сыграли вничью 1:1 с "Олимпиком".

"Вот взять тот же "Шахтер" – футболисты же едут, играют, становятся чемпионами и играют в Лиге чемпионов. Выступают неплохо и показывают результат. Значит, проблема не в тренере. Пускай президент задаст себе вопрос: почему так? Я прекрасно знаю, как было в наше время, когда все говорили "Алиев и Милевский такие плохие, гуляют, пьют". Да, я согласен, я не скрываю. Это было. Но мы выходили на футбольное поле и играли, становились чемпионами, выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А сейчас, когда команда не показывает футбол во внутреннем чемпионате, когда играет с "Олимпиком" вничью... Мы после поражения всегда прятались, чтобы нас никто не видел. Ни президент, в первую очередь, ни болельщики, потому что это было бы стыдно. А здесь команда играет вничью и некоторые футболисты гуляют по ночам. Вот на это пусть президент открывает глаза", – добавил Александр.

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"А что может изменить Михайличенко? Он давно работает в клубе и знает всю кухню, все что происходит и происходило в команде. Поставьте хоть Зидана или Моуриньо – ничего не поменяется. "Шахтер" уже пять лет не играет на своем стадионе, но за последние пять лет "Шахтер" сколько раз стал чемпионом Украины? Три раза. Играет в Лиге чемпионов и показывает результат. Почему они могут? Значит, там идет нормальная работа, президент живет клубом. И те люди, которые возле клуба, живут клубом и хотят, чтобы он развивался. А мы все говорим, что "Динамо" Киев – народная команда. Да сейчас больше уже "Шахтер" знают, не в обиду сказано болельщикам "Динамо". Я тоже переживаю и очень хочу, чтобы "Динамо" показывало результат и хорошую игру", – рассказал бывший футболист.

Кроме того, напомним, Михайличенко обвинили в том, что он загнал "Динамо" в стиле Кварцяного. Дескать, перегнул палку, устроив команде военный лагерь и пробежки с рюкзаками по пересеченной местности, в результате чего против "Олимпика" у динамовцев "физика" оказалась ниже плинтуса.

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