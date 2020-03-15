Прямая видеотрансляция матча "Заря" – "Шахтер"

В воскресенье, 15 марта, в Запорожье на "Славутич Арене" состоится центральный матч 23-го тура чемпионата Украины: луганская "Заря" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 14:00. "Заря" – "Шахтер" смотреть онлайн можно на нашем сайте с помощью мультимедийной трансляции. Также прямая видеотрансляция будет доступна в плеере ниже.

"Шахтер" является безоговорочным лидером чемпионата Украины, опережая киевское "Динамо" на 14 очков. "Заря" отстает от "горняков" на 15 очков. Есть вероятность, что этот тур станет последним в текущем сезоне – Премьер-лига будет приостановлена из-за пандемии коронавируса, поэтому итоговое расположение команд будут может определяться по итогам 23-х туров.

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Где смотреть матч "Заря" – "Шахтер" в чемпионате Украины

В текущем чемпионате команды уже дважды встречались. В Харькове команды выдали феерический матч с семью забитыми голами, а победный мяч горняки забили за минуту до конца встречи. Ответный матч в Запорожье выдался не менее боевым, и снова решающий мяч был забил в концовке встречи.

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Обзор матча "Шахтер" – "Заря":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.74, на ничью – 4.00, на победу "Зари" – 4.40.

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