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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Прямая видеотрансляция матча "Заря" – "Шахтер"

15 марта, 13:27

Александр Трикиша

Прямая видеотрансляция центрального матча 23-го тура чемпионата Украины

В воскресенье, 15 марта, в Запорожье на "Славутич Арене" состоится центральный матч 23-го тура чемпионата Украины: луганская "Заря" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 14:00. "Заря" – "Шахтер" смотреть онлайн можно на нашем сайте с помощью мультимедийной трансляции. Также прямая видеотрансляция будет доступна в плеере ниже.

"Шахтер" является безоговорочным лидером чемпионата Украины, опережая киевское "Динамо" на 14 очков. "Заря" отстает от "горняков" на 15 очков. Есть вероятность, что этот тур станет последним в текущем сезоне – Премьер-лига будет приостановлена из-за пандемии коронавируса, поэтому итоговое расположение команд будут может определяться по итогам 23-х туров.

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Где смотреть матч "Заря" – "Шахтер" в чемпионате Украины

В текущем чемпионате команды уже дважды встречались. В Харькове команды выдали феерический матч с семью забитыми голами, а победный мяч горняки забили за минуту до конца встречи. Ответный матч в Запорожье выдался не менее боевым, и снова решающий мяч был забил в концовке встречи.

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Обзор матча "Шахтер" – "Заря":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.74, на ничью – 4.00, на победу "Зари" – 4.40.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
7
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Источник: Сегодня|Спорт

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