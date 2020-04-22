Путь к сердцу жены лежит через ее подругу: личная история вратаря "Динамо"

Вратарь "Динамо" Денис Бойко рассказал о том, как познакомился со своей эффектной женой Валерией и добивался ее внимания, несмотря на "холодное" начало общения. Ранее бывший нападающий киевлян Артем Милевский рассказал о том, почему вратарь "Динамо" убежал от него в Турции.

"Там не романтическая история. Просто я привык добиваться своих целей. Как-то я увидел такую прекрасную девушку, что не мог пройти мимо. Потом начал узнавать у своих знакомых, кто ее знает. Чуть не с объявлениями ходил (смеется). В итоге начал общаться с ее подругой, через которую попросил номер своей будущей жены. Я набрал ее, а она не очень приветливо ответила мне. Но я руки не опустил и начал настойчиво ей звонить. Не переставал наяривать".

Валерия Бойко / Фото: Instagram

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И такая настойчивость футболиста принесла свои плоды: "Сходили в кино, поужинали. И после этого стали общаться. На тот момент я как раз переходил в "Кривбасс". Она приезжала часто ко мне в Кривой Рог. Мы поженились, и у нас все хорошо".

Смотрите, как Денис Бойко играл за "Динамо"

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